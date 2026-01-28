 Wielki Marty w Kinie Światowid

Fascynująca prawdziwa historia geniusza o wielkiej ambicji, apetycie na życie i zdolności do podnoszenia się po życiowych upadkach. „Wielki Marty” od 30 stycznia w Kinie Światowid.

Marty chce być gwiazdą. Nagnie więc wszystkie reguły, wejdzie w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka, gotów będzie uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości.

Reżyser: Josh Safdie

Produkcja: USA 2025

Obsada: Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow, Tyler, The Creator, Fran Drescher, Odessa A’zion, Sandra Bernhard

Czas: 149 min

