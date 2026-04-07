 "Wierzymy Ci". Pokaz filmu i rozmowa

Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu #filmONAS! W środę 8 kwietnia o 18:00 tematem rozmowy będzie „Między wiarą a dowodem - komu wierzymy i dlaczego?” a pretekstem do niej - specjalny pokaz filmu „Wierzymy Ci” w reżyserii Arnauda Dufeysa i Charlotte Devillers.

#filmONAS – wyjątkowe, cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji. W naszych spotkaniach wezmą udział osoby eksperckie z różnych dziedzin, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając zrozumieć film z wielu perspektyw. Dzięki temu rozmowy będą bogate, inspirujące i często zaskakujące. Po dyskusji obejrzymy film w kameralnej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja integracji i dalszym rozmowom. #filmONAS to idealne miejsce dla wszystkich, chcących pogłębić wiedzę, podyskutować, wymienić się opiniami i spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi.

8 kwietnia o 18:00 tematem rozmowy będzie „Między wiara a dowodem - komu wierzymy i dlaczego?”. Pretekstem do rozmowy będzie specjalny pokaz filmu „Wierzymy ci” w reżyserii Arnauda Dufeysa i Charlotte Devillers. Bohaterką filmu jest czterdziestoletnia Alice, która staje do trudnej walki o przyznanie pełnej opieki rodzicielskiej nad dwójką dzieci. Kiedy po rozwodzie wydawało się, że wszystko w tej kwestii jest prawnie uregulowane, sytuacja zaczyna mocno się komplikować. Film zrealizowany został przez belgijskiego reżysera Arnauda Dufeysa wraz z Charlotte Devillers, mającą spore doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy. „Wierzymy ci” w przejmujący, ale i zatrważający sposób ukazuje brutalne realia systemu sprawiedliwości w sprawach związanych z przemocą domową. Rozmowę przed filmem poprowadzi gościni wieczoru – psycholożka Agata Gribnau