 Willow i tajemniczy las w Kinie Światowid

Jedenastoletnia Willow musi zgłębić tajniki magii, by ocalić magiczny las, zanim zniknie w chmurze kurzu i betonu. „Willow i tajemniczy las” od 12 czerwca w Kinie Światowid.

Willow odziedziczyła nie tylko cały majątek po swej babci, ale także tajemną księgę magii. Okazuje się, że jest potomkinią całej llinii czarownic. Przy pomocy Księgi przywołuje czarownika Grimoo, który ma jej pomóc obudzić służące jej moce ognia. Wszystko byłoby piękne gdyby nie to, że jej ojciec planuje sprzedać las, z którego wywodzi się cała magia, którą Willow posiada. Nie ma już wiele czasu aby obudzić w sobie pełną moc magii i wraz z trzema innymi czarownicami uratować istnienie pradawnego, czarodziejskiego lasu.

Reżyseria: Mike Marzuk

Produkcja: Niemcy 2025

Obsada: Ava Petsch, Cora Trube, Anna von Seld, Mary Tölle

Czas: 99 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.