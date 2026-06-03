 Władcy wszechświata w Kinie Światowid

Nowa odsłona kultowej opowieści o księciu Adamie z Eternii. „Władcy wszechświata” od 5 czerwca w Kinie Światowid.

Adam jest na co dzień księciem Eterni, lecz gdy zachodzi taka potrzeba po wypowiedzeniu słów "Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!" staje się herosem znanym jako He-man. Tym razem He-man decyduje się na wyprawę przeciwko potężnemu i okrutnemu Szkieletorowi aby ocalić swoją planetę oraz uchronić sekrety Zamku Grayskull.

Reżyseria: Travis Knight

Produkcja: USA 2026

Obsada: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, Jared Leto

Czas: 132 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.