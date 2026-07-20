Ile zarobili rządzący województwem

Przeglądaliśmy oświadczenia majątkowe elbląskich radnych, szefów spółek, dyrektorów instytucji i władz Elbląga. Dzisiaj przyszedł czas na władze województwa, wśród których zasiada Elblążanin. W zestawieniu są członkowie zarządu województwa, skarbnik, a także radni z okręgu nr 3, który obejmuje m.in. Elbląg. Co zmieniło się w ich majątkach w porównaniu z 2024 r.

Dane opracowaliśmy z oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i zarząd województwa za 2025 rok. Porównujemy, co się w nich zmieniło w porównaniu z 2024 r.

Oświadczenia majątkowe zarządu województwa

Marcin Kuchciński, marszałek województwa

oszczędności: 86 tys. zł (o 4 tys. więcej niż w 2024 r.), 6,1 tys. euro (we wcześniejszym oświadczeniu nie było), 12 dolarów.

nieruchomości: dom o pow. 187 m kw. i wartości 1,3 mln zł (wartość bez zmian, wspólnota majątkowa); działka o pow. ok. 1,4 tys. m kw. i wartości 180 tys. zł (wspólnota majątkowa, bez zm

wynagrodzenie za 2025 r.: 283,8 tys. zł (wynagrodzenie z Urzędu Marszałkowskiego, niższe o 36 tys. zł niż rok wcześniej)

Majątek ruchomy powyżej 10 tys. zł: motocykl Triumph Speed (2008) – bez zmian. Nie ma już Toyoty Verso (2017). Wartości pojazdów nie podano. Marszałek wpisał również zegarek Omega, wartości nie podano.

kredyty: konsumpcyjny – do spłaty 39,6 tys. zł (o 30 tys. zł mniej niż rok wcześniej), pożyczka żony z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, do spłaty 7,1 tys. zł (o 14 tys. zł mniej niż rok wcześniej). Najem długoterminowy auta (działalność żony, wysokości nie podano).

Maria Bąkowska

oszczędności: 5 tys. zł (o 2 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: 60-metrowe mieszkanie o wartości ok. 450 tys. zł (bez zmian); działka letniskowa o pow. 885 m kw. i wartości 51 tys. zł (bez zmian); udziały w dwóch niezabudowanych działkach (jeden 3/135, drugi 3/222) o łącznej wartości 3 tys. zł (bez zmian), mieszkanie o pow. 37,8 tys. zł i wartości ok. 350 tys. zł (bez zmian); stanowisko garażowe o wartości 20 tys. zł; (bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: 280,6 tys. zł (z tytułu pracy w Urzędzie Marszałkowskim, o 8 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 30,8 tys. zł (dochód z wynajmu mieszkania, o prawie 24 tys. zł więcej niż rok wcześniej). Nie ma już dochodu ze starostwa powiatowego. W sumie o ok. 4 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Nissan Juke (2016, bez zmian, wartości nie podano.

kredyty: mieszkaniowy – do spłaty 228,4 tys. zł (o 5 tys. zł mniej niż w 2024 r.), karta debetowa do 13 tys. zł (wcześniej jej nie było).

Sylwia Jaskulska

oszczędności: 23 tys. zł (o 2 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: budynek mieszkalny o pow. 96 m kw., budynek gospodarczy o pow. 46 m kw., garaż o powierzchni 24 m kw. (łączna wartość 400 tys. zł, wartość o 50 tys. zł wyższa niż rok wcześniej), budynek letniskowy o pow. 123 m kw. o wartości 480 tys. zł (współwłasność z bratem, w tym majątek odrębny 1/3 o wartości 180 tys. zł, wartość o 50 tys. zł więcej niż rok wcześniej); działka pod budynkiem letniskowym o pow. 755 m kw. i wartości 75 tys. zł (współwłasność z bratem, majątek odrębny w 1/3 – wartość 25 tys. zł, wartość udziału o 12 tys. zł wyższa niż rok wcześniej), działka pod budynkiem mieszkalnym i garażem o pow. 549 m kw. i wartości 50 tys. z (wartość o 15 tys.zł wyższa niż rok wcześniej); działka rolna z decyzją o warunkach zabudowy o pow. 4 tys. m kw. i wartości 200 tys. zł (wartość o 80 tys. zł wyższa niż rok wcześniej); dwie działki rolne o pow. 3100 m kw każda i wartości 150 tys. zł każda (wartość każdej wyższa o 60 tys. zł wyższa niż przed rokiem). Powyższe działki rolne oddała w dzierżawę, nie pobiera opłat bezpośrednich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (bez zmian).

dochody za 2025 r.: 280,1 tys. zł (wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Marszałkowskim., mniej o 12 tys. zł niż rok wcześniej), 31,2 tys. zł (umowa najmu lokalu mieszkalnego, o 1,2 tys. zł więcej niż rok wcześniej). Darowizna od córki na zakup auta (10 tys. zł, we wcześniejszym oświadczeniu tego nie było); dotacja z programu Czyste Powietrze (10,4 tys. zł, nie było tego rok wcześniej). W sumie ok. 10 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Audi Q5 Quatro (2013), nowy nabytek o wartości 52 tys. zł;

kredyty: brak (spłacony kredyt mieszkaniowy)

Katarzyna Sobiech

oszczędności: 65 tys. zł (o 49 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 108 m kw. I wartości 750 tys. zł (wartość wyższa o 150 tys. zł niż rok wcześniej); działka pod domem o pow. 1,79 ara i wartości 50 tys. zł (obie współwłasność małżeńska, wartość mniejsza o 30 tys. zł, wpisano wartość sprzed dwóch lat z oświadczenia).

dochody za 2025 r.: 288 tys. zł (zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim, o 124 tys. zł więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku zasiadała w ZW od 14 maja, wcześniej była radna wojewódzką i pracownikiem domu kultury w Piszu. W sumie o 34 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Toyota Yaris Cross (2023), bez zmian. Wartości nie podano

kredyty: hipoteczny (do spłaty 93,5 tys. zł, mniej o 58 tys. zł niż rok wcześniej). Spłaciła pożyczkę na zakup auta.

Robert Turlej

oszczędności: 17,6 tys. zł (mniej o 42 tys. zł niż rok wcześniej), 200 euro (o 100 mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59,6 m kw. i wartości 400 tys. zł. (1/2 udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wartość wyższa o 20 tys. zł niż rok wcześniej); mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 180 tys. zł (spółdzielcze własnościowe, wspólnota małżeńska, o 10 tys. zł więcej niż rok wcześniej); garaż o wartości 30 tys. zł (1/2 udziału, o 5 tys. zł więcej niż rok wcześniej), działka budowlana (trwa budowa domu) o pow. 1500 m kw. i wartości 750 tys. zł (wspólnota małżeńska, wartość wyższa o 50 tys. zł niż rok wcześniej)

dochody za 2025 r.: 268,4 tys. zł brutto (umowa o pracę w Urzędzie Marszałkowskim, o 69 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W poprzednim oświadczeniu miał jeszcze dochody z tytułu diety radnego, umów zleceń. W sumie o 36 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Hyundai i40 (2012, bez zmian), wartości nie podano.

kredyty: nie ma (bez zmian)

Aleksandra Waszkiewicz, skarbnik województwa

Oszczędności: 520 tys. zł (o 185 tys. z więcej niż przed rokiem), 50 euro (o 50 mniej niż przed rokiem), 300 koron duńskich (bez zmian)

Nieruchomości: dom o powierzchni 200 m kw. i wartości 1 mln z (wartość o 50 tys. zł większa niż przed rokiem), działka pod domem o pow. 733 m kw. Wartości nie podano, w oświadczeniu rok wcześniej była kwota 150 tys. zł (wszystko współwłasność z dziećmi)

Dochody za 2025 r.: 284,4 tys. zł (Urząd Marszałkowski, o 14 tys. z więcej niż rok wcześniej), 110,9 tys. zł (emerytura, o 8 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 22 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Samochód: Audi A Q2 1500 (2020 rok i wartości 65 tys. zł, mniejszej o 5 tys. zł niż rok wcześniej),

Kredyty: nie ma (bez zmian)

Po raz pierwszy w zestawieniu ujęliśmy też oświadczenie majątkowe sekretarza województwa

Iwona Paluch, sekretarz województwa

Oszczędności: 35 tys. zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 86 m kw. i wartości 550 tys. zł, działka pod domem o pow. 1,2 tys. m kw. I wartości 150 tys. zł.

Dochody za 2025 r.: 261 tys. zł (Urząd Marszałkowski, w tym nagroda jubileuszowa dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Samochód: Fiat 500 L (2016, wartość ok. 32 tys. zł)

Kredyty: hipoteczny na zakup działki (do spłaty 64,4 tys. zł), hipoteczny na zakup domu (do spłaty 169 tys. zł)

Radni wojewódzcy z okręgu nr 3

Jan Bobek

oszczędności: 400 tys. zł (o 250 tys. zł więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: dom o pow. 240 m kw. oraz działką o pow. 0,045 ha i wartości 850 tys. z (bez zmian); gospodarstwo rolne o łącznej pow. 146,5 ha (w tym 107 ha grunty rolne i łąki, 33 ha lasów) o łącznej wartości 4,5 mln zł (bez zmian)

dochody za 2025 r.: 420,3 tys. zł (dochód z gospodarstwa, 116 tys. zł więcej niż przed rokiem, przychód 600 tys. zł, o 165 tys. zł więcej); 132 tys. zł (emerytura, o 20 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 44 tys. zł (dieta radnego wojewódzkiego (o 10 tys. zł więcej niż rok wcześniej, 29,8 tys. zł (za członkostwo w radzie nadzorczej Woj. Funduszu Ochrony Środowiska, rok temu tego w oświadczeniu nie było); 16,5 tys. zł (Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, o 8 tys. zł więcej niż przed rokiem). Nie ma już dochodów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W sumie o ok. 125 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

samochód: Opel Astra (2014), Suzuki Jimny (2024, nowy nabytek, wcześniejszy był z 2023 r.). Radny wpisał też w oświadczenie ciągnik, bronę i agregat. Nie ma już VW Luppo (1994),

kredyty: 362 tys. zł (kredyt hipoteczny, o 26 tys. zł mniej niż rok wcześniej), pożyczka gotówkowa - 45 tys. zł; limit kredytowy do 20 tys. zł (wykorzystanie 0), leasing Suzuki Jimmy (nie było go rok temu, rata 2600 zł miesięcznie), karta kredytowa z limitem do 15 tys. zł (wykorzystanie 0); pożyczka kredytowa 22 tys. zł (o 60 tys. mniej niż rok wcześniej). Spłacił część zobowiązań. W sumie ok. 41 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Marek Chyl

oszczędności: 70 tys. zł (o 18 tys. zł więcej niż w 2024 r.), papiery wartościowe na kwotę ok. 6,7 tys. zł (o ok. 4 tys. zł więcej)

nieruchomości: dom o pow. 170 m kw.z działką o pow. 1,3 tys. m kw. o wartości 400 tys. zł (wartość o 100 tys. wyższa niż rok wcześniej); 4,1 ha ziemi rolnej o wartości 100 tys. zł (bez zmian); hektar gruntu częściowo zabudowany o wartości 200 tys. zł (wartość o 50 tys. zł większa niż rok wcześniej)

dochody za 2025 r.: 84,7 tys. zł (emerytura, mniej o 2 tys. zł niż rok wcześniej), 52,5 tys. zł (dieta radnego, o 6 tys. zł więcej), 13,5 tys. Zł (wynagrodzenie rada nadzorcza, nie było tego w poprzednim oświadczeniu. W sumie o 17,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Honda HRV (2018) o wartości 74 tys. zł, wartość bez zmian); Chrysler Pacifica (2018) o wartości 110 tys. zł, wartość bez zmian).

kredyty: nie ma (bez zmian)

Marcin Kazimierczuk

oszczędności: 150 tys. zł (90 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 1000 euro, 1000 dolarów (waluty bez zmian)

nieruchomości: 4 mieszkania o pow. 34, 61, 71 i 85 m kw. I wartości odpowiednio: 150 tys., 300 tys., 380 tys., 450 tys. zł. (wszystkie współwłasność małżeńska, wartość bez zman); garaż o pow. 16 m kw. i wartości 40 tys. zł, działka niezabudowana o pow. 0,2 ha i wartości 30 tys. zł (nieruchomości bez zmian)

dochody za 2025 r.: 127,5 tys. zł (o 49 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 75 tys. zł (umowa o pracę UWM, o 10 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 38,3 tys. zł (dieta radnego, o 2 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 3 tys. zł (umowa o dzieło, Akademicki Klub Obywatelski), 2,7 tys. zł (dieta TVP). Nie ma już dochodów z KOWR, w sumie o ok. 26 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: volkswagen passat (2013), ford fiesta (2011) – bez zmian, wartości nie podano.

kredyty: nie ma (bez zmian)

Łukasz Kochan

oszczędności: 8 tys. zł (o 178 tys. zł mnie niż rok wcześniej), kryptowaluty: 517 XRP (wcześniej ich nie było). Nie ma też już ponad 1,1 tys dolarów.

nieruchomości: dom o pow. 107 m kw.i wartości 700 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), działka pod domem o pow. 945 m kw. i wartości 113 tys. zł (wartość bez zmian, współwłasność małżeńska); mieszkanie o pow. 74,5 m kw. I wartości 750 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmianł) wraz z udziałem 1/2 w gruncie o pow. 132 m kw. i wartości 2 tys. zł.; działka ogrodowa o pow. 385 m kw (dzierżawa)

dochody za 2025 r.: 141,1 tys. zł (emerytura, o 11 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 35,1 tys. zł (dieta radnego, o 13 tys. zł więcej), 2,5 tys. zł (jako wiceprzewodniczący komisji sejmikowej, wcześniej tego nie było w oświadczeniu), 42,6 tys. zł (wynagrodzenie za pracę, nie wpisano jaką, o 35 tys. zł mniej niż rok wcześniej); 26,8 tys. zł (najem nieruchomości, o 800 zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o ok. 9 tys. Zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: audi A4 (2013), BMW 525 (2005), bez zmian, wartości nie podano.

kredyty: hipoteczny na zakup działki o budowę domu (do spłaty - 438 tys. zł, o 9 tys. zł mniej niż rok wcześniej); karta kredytowa z limitem 10 tys. zł (bez zmian).

Elżbieta Ruda

oszczędności: 60 tys. zł (o 10 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 2 tys. euro (nie było waluty w poprzednim oświadczeniu)

nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. na działce o pow. 800 m kw. Wartość 1,5 mln zł (wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 55 m kw.i wartości 600 tys. zł (o 100 tys. zł więcej).; dom o pow. 100 m kw. I wartości 650 tys. zł (o 120 tys. zł więcej); trzy działki budowlane o pow. 0,33 ha każda, o łącznej wartości 450 tys. zł. (bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: prowadzi działalność gospodarczą, ale w 2025 r. nie uzyskała z niej żadnego dochodu (rok wcześniej wyniósł 131 tys. zł), 7,2 tys. zł (praca na etacie (nie było tego zapisu w poprzednim oświadczeniu); 6,3 tys. zł (dieta radnej). W sumie o 118 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: Fiat Tipo (2018, bez zmian), Opel Movano (food track, 2019, bez zmian), wartości nie podano,

kredyty: nie wpisała kwot ani rodzajów kredytów czy zobowiązań. W oświadczeniu jest zapis „zobowiązania są w procesie restrukturyzacji”. W poprzednim oświadczeniu zobowiązania wynosiły ok. 1 miliona złotych...

Przejrzeliśmy już także oświadczenia majątkowe władz Elbląga, szefów miejskich spółek, szefów miejskich instytucji oraz elbląskich radnych. We wtorek pokażemy oświadczenia majątkowe dyrektorów w elbląskim ratuszu.