Poruszający portret kilku pokoleń dziewcząt i kobiet na niemieckiej wsi. „Wpatrując się w słońce” od 6 marca w Kinie Światowid.

Na jednej farmie w północnych Niemczech, w różnych momentach XX i XXI wieku, dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erica, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji – pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu.

Reżyser: Mascha Schilinski

Produkcja: Niemcy 2025

Obsada: Luise Heyer, Lena Urzendowsky, Claudia Geisler-Bading, Lea Drinda, Ninel Geiger

Czas: 149 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.