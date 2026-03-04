Mądra, zabawna i poruszająca opowieść o błędach, które popełniają nawet najlepsi, i o odwadze, by się do nich przyznać. „Za duży na bajki 3” od 6 marca w Kinie Światowid.

Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz… i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

Reżyser: Kristoffer Rus

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Maciej Karaś, Patryk Siemek, Amelia Fijałkowska, Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała, Borys Szyc

Czas: 90 min

