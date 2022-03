„Za duży na bajki” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na fantastyczną opowieść o dążeniu do celu i spełnianiu marzeń. „Za duży na bajki” to piękna historia i idealna propozycja dla fanów polskiego kina familijnego. Na film zapraszamy już od 18 marca.

Bohaterem filmu w reżyserii Kristoffera Rusa jest Waldek – dziesięcioletni chłopiec, którego marzeniem jest udział w wielkim europejskim turnieju gamingowym. W jego życiu liczyło się tylko to, jednak choroba matki oraz nadopiekuńczość ciotki zdaje się skutecznie hamować jego zapał. Nowe obowiązki, które spadają na chłopca wydają się być ciężkie, jednak Waldek stopniowo wyciąga z nich cenną życiową lekcję. Bohater musi stawić czoła trudnym tematom, co zdecydowanie przyspieszyło jego dojrzewanie. Film jest historią o dojrzewaniu dzieci, a także przedstawia siłę przyjaźni i miłości, które przezwyciężą dosłownie wszystko. W produkcji zagrało wielu znanych aktorów, m.in Andrzej Grabowski (Grandpa), Dorota Kolak (Ciotka Waldka), Karolina Gruszka (Mama Waldka). W rolę głównego bohatera wcielił się Maciej Karaś, dla którego jest to aktorski debiut. „Za duży na bajki” to zdecydowanie interesujący film, który zaciekawi zarówno dzieci, jak i rodziców. Zabawne dialogi rozśmieszą każdego, a przesłanie, jakie ze sobą niesie, daje wiele do myślenia. Historia przedstawiona na podstawie książki Agnorszki Bloski to świetnie oddany obraz dojrzewania, spojrzenia na świat z perspektywy nastolatków.

Film Rusa to szansa na powrót polskiej tradycji kina familijnego, która stopniowo odzyskuje publiczność. Ostatnim takim tytułem był „Czarny młyn” – film Mariusza Paleja opowiadający historię grupy przyjaciół pragnących przeżyć coś niesamowitego. Produkcja „przebiła sufit” i w świetny sposób przedstawiła wątki społeczne i ważne dla człowieka wartości.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl