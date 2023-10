Zaduszki Filmowe 2023

Kino Światowid zaprasza na "Zaduszki filmowe". Tym razem film niemy produkcji ukraińskiej . W programie znajdzie się "Cwaniak" w reżyserii Mikołaja Szpikowskiego z muzyką na żywo stworzoną przez Marcina Pukaluka. Projekcja już 31 października o godz. 20:00.

Spokojne życie przedsiębiorczego mieszkańca Kijowa - Apollona Szmygujewa zakłócone zostaje przez wybuch wojny domowej w Rosji. Bohater postanawia przeczekać ten ciężki okres na południu Ukrainy. W podróż udaje się na przypadkowo napotkanym wielbłądzie. Po drodze złapany zostaje przez "czerwonych", którzy konfiskują jego rzeczy i wielbłąda na potrzeby rewolucji. Dzięki swej chytrości i przebiegłości Apollon staje na czele miejscowego komisariatu, jednak jego chciwość naraża go wkrótce na kolejne niebezpieczeństwa…

O artyście:

Marcin Pukaluk – kompozytor, performer i producent muzyczny. Od 12 lat zajmuje się wykonywaniem muzyki na żywo do filmów niemych. Ma na swoim koncie 2 solowe płyty z muzyką filmową oraz setki seansów z muzyką na żywo. Grał do filmów niemych na prestiżowych festiwalach w Polsce (American Film Festival, Plus Camerimage czy Sputnik nad Polską) oraz na dużych, międzynarodowych festiwalach, m.in. Denver Film Festival, Batumi International Art-House Film Festival czy też najstarszy i największy festiwal filmu niemego na świecie Pordenone Silent Film Festival.