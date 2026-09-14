Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego!

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

- projekcja filmu

- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

Temat szósty: Wykorzystywanie seksualne – przemoc seksualna, zagrożenia, rozumienie mechanizmów wykorzystywania.

19 września 2026, godz. 12:00

„Sorry, baby” (2025) reż. Eva Victor

Warsztat poprowadzi: Justyna Jakubowska - psychoterapeutka

„Sorry, Baby” w reżyserii Evy Victor to kameralny dramat skupiający się na Agnes, młodej kobiecie, która próbuje wrócić do codziennego życia po doświadczeniu przemocy seksualnej. Film nie koncentruje się na samym wydarzeniu, lecz przede wszystkim na jego długotrwałych konsekwencjach i sposobie, w jaki doświadczenie przemocy wpływa na funkcjonowanie bohaterki.

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

● przemocy seksualnej i jej mechanizmach

● znaczeniu świadomej zgody i respektowaniu granic

● długotrwałych konsekwencjach doświadczenia przemocy

● traumie i jej wpływie na codzienne funkcjonowanie

● poczuciu winy i wstydu osób pokrzywdzonych

● znaczeniu wsparcia ze strony przyjaciół i bliskich

● reagowaniu na informacje o doświadczeniu przemocy

● mitach i stereotypach dotyczących przemocy seksualnej

● odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania

● znaczeniu komunikacji i empatii

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.