Zapraszamy na warsztaty literackie

Nowa edycja Sceny literackiej to cykl twórczych warsztatów dla młodzieży (od 16. roku życia) i dorosłych. To przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pisarskie, pobudzać wyobraźnię i twórcze myślenie, odkrywać własny styl i głos literacki, poznać innych pasjonatów pisania i dzielić się swoją twórczością. Efekty pracy będą prezentowane w formie okazjonalnych i corocznych pokazów.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w sali edukacji teatralnej 17 września o godz. 17:30. czas trwania: wrzesień 2026 – czerwiec 2027 spotkania: co dwa tygodnie (17:30-19:30) w sali edukacji teatralnej prowadzenie: Kamila Tuszyńska Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Teatr im. A. Sewruka