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Zapraszamy na warsztaty literackie

 Elbląg, Zapraszamy na warsztaty literackie

Nowa edycja Sceny literackiej to cykl twórczych warsztatów dla młodzieży (od 16. roku życia) i dorosłych. To przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pisarskie, pobudzać wyobraźnię i twórcze myślenie, odkrywać własny styl i głos literacki, poznać innych pasjonatów pisania i dzielić się swoją twórczością. Efekty pracy będą prezentowane w formie okazjonalnych i corocznych pokazów.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w sali edukacji teatralnej 17 września o godz. 17:30.

czas trwania: wrzesień 2026 – czerwiec 2027

spotkania: co dwa tygodnie (17:30-19:30) w sali edukacji teatralnej

prowadzenie: Kamila Tuszyńska

Udział w warsztatach jest bezpłatny.


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