Dzień Kobiet: wygraj zaproszenie

110 lat. Od tylu lat obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet na świecie. W tym szczególnym dniu, jeszcze bardziej niż w inne, dajmy sobie wszystko, co najlepsze. Jedną z takich rzeczy jest ruch, który stosowany regularnie, przekłada się nie tylko na piękną sylwetkę, ale przede wszystkim zdrowie i dobry nastrój. Centrum Tańca „Promyk” ma bardzo przyjemną propozycję dla wszystkich pań. Dla naszych Czytelniczek mamy pojedyncze zaproszenie.

Dla naszych Czytelniczek mamy do wygrania pojedyncze zaproszenie. Aby je wygrać, należy przesłać wiadomość na adres konkurs@portel.pl, w temacie wiadomości wpisując hasło Dzień Kobiet: a w treści swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz wygrać zaproszenie na to wydarzenie? Wygrywa osoba, która najciekawiej odpowie na to pytanie. Rozwiązanie konkursu 5 marca.



UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl