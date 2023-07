Zanosi się na to, że pogoda w nadchodzący weekend będzie sprzyjać rowerowym wycieczkom za miasto. Jeśli lubisz dwa kółka, znasz Wysoczyznę Elbląską i nie boisz się wyzwań - zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie "Rozpoznaj, dotrzyj, wyślij zdjęcie". Jego zasady przedstawiliśmy w opublikowanym tydzień temu artykule "Odkryj Romantyczną Wysoczyznę Elbląską".

W wielkim skrócie jest to „challenge”, w którym zwycięzcą zostanie ten, kto w najbliższą niedzielę, 16 lipca, najszybciej dotrze do docelowego miejsca, tam się sfotografuje i jako pierwszy przyśle swoje zdjęcie do redakcji portELu na adres redakcja@portel.pl. Docelowe miejsce położone na Wysoczyźnie Elbląskiej zostanie ujawnione w niedzielę o godz.8:00.

Na zdjęciu uczestnik (uczestnicy) konkursu musi (muszą) być z rowerami i trzymać kartkę z napisem „Wysoczyzna Elbląska”, a samo zdjęcie musi mieć znacznik czasu.

Zdjęcie zwycięzcy konkursu niezwłocznie pojawi się na naszej stronie internetowej, a on sam będzie mógł odebrać nagrodę w redakcji portElu już w najbliższy poniedziałek. Natomiast jeśli konkurs nie zostanie rozstrzygnięty w niedzielę, 16 lipca, do godz. 11:00, wówczas nagroda (vouchery o wartości 200 zł i wiele ciekawych dodatków) podniesie stawkę następnej – zaplanowanej na kolejny tydzień – edycji konkursu. Pozostałe istotne szczegóły i zasady we wspomnianym artykule.

Nie daj się wyprzedzić innym i wystartuj w tej rywalizacji!

Życzymy powodzenia!