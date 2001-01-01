UWAGA!

 Elbląg, Konkurs. Sprawdź kto wygrał album o Wysoczyźnie

"Delta Wisły i Wysoczyzna Elbląska oczami Irlandczyka” to tytuł właśnie wydanego albumu autorstwa Michaela Gannona, związanego od dwóch dekad z Elblągiem. Jego promocja odbędzie się w najbliższy piątek, a my dla Czytelników mamy konkurs, w którym do wygrania są dwa egzemplarze albumu. którego autorem jest związany od dwóch dekad z Elblągiem Michael Gannon. Promocja albumu już 26 września w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg. Dla naszych Czytelników będziemy mieli konkurs, w którym nagrodą będzie ten album z autografem autora.

Michael Gannon – Irlandczyk od dwóch dekad związany z Elblągiem – odkrywa przed nami świat lokalnej fauny. Blisko dwieście starannie wyselekcjonowanych fotografii w dwujęzycznym albumie układa się w spójną opowieść o naturze północnej Polski: o miejscach, gdzie krajobraz i natura nadal dyktują rytm życia.

To album, który zaczyna się jak dobra historia. Otwiera go wstęp – osobista opowieść autora: od dzieciństwa w zielonej Irlandii, pierwszych zachwytów nad światem zwierząt i przypadkowych spotkań z polską kulturą, aż po decyzję o przeprowadzce do Elbląga. Ta zmiana nie była epizodem. Michael w Polsce się ożenił, tutaj założył dom i z roku na rok coraz głębiej wrastał w lokalny pejzaż. Dziś jest licencjonowanym przewodnikiem PTTK, a jego fotografia wyrasta z uważności i codziennej obecności w terenie: z powrotów na te same łąki o różnych porach dnia, z wędrówek wzdłuż kanałów melioracyjnych, z cierpliwych postojów na skrajach trzcinowisk i w cieniu bukowych lasów.

Album powstał z myślą o czytelniku, który chce zarówno podziwiać, jak i rozumieć. Wprowadzenie prowadzi przez konkret i emocje: od irlandzkich jezior znikających z przypływem i odpływem, po płaskie rozległości delty Wisły, gdzie każde pole jest polderem, a wierzby „porządkują” krajobraz. Ta narracja nadaje zdjęciom kontekst i rytm – tłumaczy, dlaczego ptaki gromadzą się właśnie tam, skąd bierze się ich niepokój, kiedy wraca cisza. Dwujęzyczność (polski–angielski) sprawia, że książka jest znakomitym ambasadorem regionu: sprawdzi się jako prezent dla gości z zagranicy, jako pamiątka po podróży, jako materiał do pracy edukacyjnej i promocyjnej w instytucjach, firmach i organizacjach działających na rzecz środowiska.

 

W piątek, 26 września w sali przy Nadleśnictwie Elbląg (ul. Marymoncka 5) o godzinie 17 rozpocznie się spotkanie z autorem i pokaz fotograficznych kadrów a po części oficjalnej Michael Gannon poprowadzi spacer po Bażantarni.

 

A już teraz można wygrać dwa takie albumy w konkursie portEl.pl Otrzymają je autorzy dwóch najciekawszych odpowiedzi na pytanie: Jakie jest Twoje ulubione miejsce na Wysoczyźnie Elbląskiej i dlaczego?

 

Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując "Wysoczyzna". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu".

Na odpowiedzi czekamy do czwartku, 25 września, do godz. 15. Wyniki konkursu podamy jeszcze w czwartek.

 

Aktualizacja 25 wrzesień 2025

Albumy otrzymują:

  1. Ewa Rekść
  2. Ola Kozłowska

Nagrody do odebrania od piątku (26 września) w redakcji portEl.pl (ul. 1 Maja 1c) - w godz. 9-15.

 

Regulamin konkursów:

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

 

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

