Mamy TO! Oni nagrali rolki dla Mam i wygrali
Rozstrzygnęliśmy konkurs, w którym do wygrania były bony podarunkowe o łącznej wartości 1000 złotych! Prosiliśmy w nim o nagranie rolki związanej z Dniem Mamy i opublikowanie jej w dziale Elbląg w rolce. Kto wygrał?
- W Elblągu jest wiele miejsc do wspólnego, kreatywnego spędzania czasu całą rodziną! Pokaż nam gdzie, lubisz spędzać czas ze swoją Mamą, możesz przy tej okazji złożyć jej życzenia z okazji Dnia Matki (gwarantujemy, że zrobisz jej tym wspaniałą niespodziankę). Nagraj krótki filmik (do 90 sekund) i wrzuć go na stronę mobi.portEl.pl do działu "Elbląg w Rolce" – pisaliśmy w zapowiedzi konkursu.
Kto najlepiej poradził sobie z tym zadaniem według jury w którego skład weszli przedstawiciele redakcji i sponsora konkursu, czyli Centrum Handlowego Ogrody?
Oto laureaci:
1. miejsce rolka nr 558 autor Krystian Romańczuk
2. miejsce rolka nr 554 autor Gabrysia Nowak
3. miejsce rolka nr 559 autor Szymon Kowadło
Nagrody:
1 miejsce 500 zł
2 miejsce 300 zł
3 miejsce 200 zł
Fundatorem nagród jest CH Ogrody. Gratulujemy! Zapowiedź i regulamin konkursu są w tym materiale.