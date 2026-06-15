 Mamy TO! Oni nagrali rolki dla Mam i wygrali

Rozstrzygnęliśmy konkurs, w którym do wygrania były bony podarunkowe o łącznej wartości 1000 złotych! Prosiliśmy w nim o nagranie rolki związanej z Dniem Mamy i opublikowanie jej w dziale Elbląg w rolce. Kto wygrał?

- W Elblągu jest wiele miejsc do wspólnego, kreatywnego spędzania czasu całą rodziną! Pokaż nam gdzie, lubisz spędzać czas ze swoją Mamą, możesz przy tej okazji złożyć jej życzenia z okazji Dnia Matki (gwarantujemy, że zrobisz jej tym wspaniałą niespodziankę). Nagraj krótki filmik (do 90 sekund) i wrzuć go na stronę mobi.portEl.pl do działu "Elbląg w Rolce" – pisaliśmy w zapowiedzi konkursu.

Kto najlepiej poradził sobie z tym zadaniem według jury w którego skład weszli przedstawiciele redakcji i sponsora konkursu, czyli Centrum Handlowego Ogrody?

Oto laureaci:

1. miejsce rolka nr 558 autor Krystian Romańczuk

2. miejsce rolka nr 554 autor Gabrysia Nowak

3. miejsce rolka nr 559 autor Szymon Kowadło

Nagrody:

1 miejsce 500 zł

2 miejsce 300 zł

3 miejsce 200 zł

Fundatorem nagród jest CH Ogrody. Gratulujemy! Zapowiedź i regulamin konkursu są w tym materiale.