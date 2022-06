Nowa fryzura, nowa Ty

Weź udział w naszym konkursie i oddaj się w ręce najlepszych stylistów fryzur z Salonu POINT. Szukamy odważnych pań, gotowych na prawdziwe zmiany. Ostre ciecie, nowy kolor, lepsze samopoczucie. Zgłoś się, druga edycja konkursu właśnie rusza!

Zmieniamy Twoją fryzurę i podkreślamy Twój charakter. Styliści z Salonu Point od lat poprawiają Paniom nastrój i ułatwiają życie. Pora więc jarzmić niesforne kędziory. To, co potrafi wyczarować stylista, to prawdziwa magia. Mogła się o tym przekonać pani Marta, pierwsza laureatka naszego konkursu, która w końcu ma swoją wymarzoną fryzurę.

- W tym sezonie stawiamy na naturalność, zarówno w strzyżeniach, jak i w stylizacji oraz kolorze. Jeśli mamy włosy kręcone czy falowane, to poddajemy się temu i dzięki odpowiedniemu cięciu możemy bardziej wydobyć falę lub skręt - mówi Daniel Stolarki, stylista w Salonie Fryzjerskim POINT przy ul. Wieżowej w Elblągu.

Pora na metamorfozę fryzury kolejnej elblążanki. Udział w naszym konkursie jest bezpłatny, od Ciebie oczekujemy tylko odwagi i dobrego humoru.

Jak wziąć udział w konkursie?

- przyślij zdjęcie swojej aktualnej fryzury i napisz, dlaczego chcesz ją zmienić: konkurs@portel.pl z dopiskiem „fryzjer”.

- spośród zgłoszeń wybierzemy trzy fryzury, które wymagają zmiany, ale to głosy naszych Czytelników zadecydują, kto ostatecznie trafi na fotel fryzjerski.

- wybranym paniom aktualne fotografie wykona nasz fotoreporter. Zostaną one wykorzystane na potrzeby naszej sondy.

- warunkiem uczestnictwa w zabawie jest niezmienianie fryzury do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

- w konkursie mogą wziąć osoby od 18. roku życia, górnego limitu nie ma

- nie zapomnij napisać swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu

- zgłoszenia do drugiej edycji przyjmujemy do 7 lipca do godziny 12.00

- wszystkie nadesłane dotychczas zgłoszenia nadal biorą udział w zabawie

- w treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Uwaga: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku przed, w trakcie i po udziale w konkursie

Sprawdź, jak wiele możesz zmienić i jednocześnie pozostać sobą.

Przeczytaj cały regulamin konkursu portEl.pl

