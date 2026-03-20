Oni wygrali bilet na Koncert Charytatywny: Tomasz Organek, RAV KOZIK, Gracjan Kalandyk - gramy dla Leosia (aktualizacja)
Zapraszamy na koncert charytatywny, którego głównym celem jest zebranie jak największych środków na leczenie Leosia Bukato, który choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną. To wydarzenie powstało z potrzeby serca - muzyka, ludzie i realna pomoc spotkają się jednego wieczoru w jednym miejscu. Zebraliśmy już ponad 1,1 miliona złotych brakuje tylko 400 tysięcy! Do wygrania w naszym konkursie są dwa bilety na to wydarzenie.
28 marca 2026, godz. 17:00, Biblioteka Elbląska, ul. Świętego Ducha 3-7. Wydarzenie poprowadzi Rafał Zemke.
Dla naszych Czytelników mamy dwa bilety na to wydarzenie. Aby je zdobyć napisz, jaki jest Twój ulubiony utwór muzyczny i dlaczego na konkurs@portel.pl (dodaj swój numer telefonu, co ułatwi kontakt). Dwie najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy biletem. W tytule maila wpisz: Leoś.
Na odpowiedzi czekamy do 25 marca 2026 do godz. 10, tego dnia podamy zwycięzców oraz szczegóły odbioru biletów na naszej stronie.
Gwiazda wieczoru:
- TOMASZ ORGANEK
Support:
- RAV KOZIK
- Gracjan Kalandyk
- Zespół BLACK CAT DIVISION
Organizacja i prowadzenie wydarzenia:
Organizator: Natalia Radłowska i Rafał Zemke
Konferansjer: Rafał Zemke
Licytacje: Paweł Kurek
Bilety do kupienia www.KUPBILECIK.pl
https://tinyurl.com/Gramydlaleo
Szczegóły zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/leo-bukato
Aktualności i komunikaty:
Prosimy o śledzenie bieżących informacji na naszej grupie:
https://www.facebook.com/share/1HHmKDmj8m/?mibextid=wwXIfr
Przekazanie darów na licytacje, sponsoring prosimy kierować do:
Natalia Radłowska:
https://www.facebook.com/natalia.radlowska
Rafał Zemke:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000866693536
https://www.instagram.com/rafalzemke/
Aktualizacja:
Bilety wygrali Aldona Rybska i Tomasz Grabowski.
***
1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.
2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie
3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.
4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.
5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.
Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl