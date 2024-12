 Oni wygrali bilety na koncert Lombardu

Formacji Lombard nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, a już 3 grudnia o 19 zagra ona w elbląskiej Beczce! Sprawdź, kto wygrał bilety na koncert.

"Tego jeszcze nie było! Trzeci koncert w miesiącu! Zespół Lombard w Beczce! Autorzy takiego hitu jak "Przeżyj to sam", który zna i śpiewa każdy z nas. Wyobrażacie to sobie? Bo my nadal jesteśmy w szoku! Zapraszamy serdecznie!" - informuje pub Beczka w swoich mediach społecznościowych.

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia na ten koncert. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie związane z muzyką Lombardu i dlaczego? Nagrodzimy 3 autorów najciekawszych odpowiedzi.

Na odpowiedzi czekamy do wtorku, 3 grudnia do godz. 14 pod mailem: konkurs@portel.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie hasła: Lombard, a w treści maila poza odpowiedzią o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu (ułatwi kontakt) oraz zgody o przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Podwójne zaproszenia na koncert Lombardu w pubie Beczka wygrali: Jacek Różański, Piotr Seroczyński i Grzegorz Bonk. Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, konkurencja była naprawdę na wysokim poziomie, a jury najbardziej spodobały się następujące odpowiedzi na pytanie o wspomnienie związane z muzyką Lombardu:

Grzegorz Bonk: - Moje najpiękniejsze wspomnienie - około roku1985. Lombard przyjechał do Elbląga w swoim najsłynniejszym składzie m.in. Małgorzatą Ostrowską, Grzegorzem Stróżniakiem, Piotrem Zanderem. Koncert odbył się na ulicy Fabrycznej w byłej Hali Zamechowskiej. Gdy zagrali utwór "Adriatyk ocean gorący", wtedy jako trzynastoletni chłopiec siedziałem na tzw. baranach u starszego kolegi. Śpiewałem cały utwór, będąc na wprost Małgorzaty Ostrowskiej, która bardzo dobrze mnie widziała. Była uśmiechnięta, a zarazem jej głos, charyzma spowodowały, że wtedy przechodziły po mnie dreszcze, które pozostały mi do tej pory w pamięci. Po koncercie staliśmy pod halą przy autobusie zespołu. Gdy wsiadali, jeszcze się z nami żegnali, a gdy autobus odjeżdżał, my wszyscy tam zebrani krzyczeliśmy LOMBARD! LOMBARD! LOMBARD!, a zespół nam machał przez szyby tego autobusu i uśmiechał się do nas. To wydarzenie było już około 40 lat temu, a ja mam ciągle wspomnienia. Kunszt zespołu pozostawił do dzisiaj we mnie olbrzymią sympatię do ich muzyki, tekstów, twórczości. Od tamtej pory już nigdy nie byłem na koncercie Lombardu. Może to jest ten moment, żebym znowu zobaczył zespół na żywo i przeżył deja vu.

Jacek Różański ma dwa wspomnienia z zespołem. - Pierwsze wspomnienie to oczekiwanie na przebój właśnie LOMBARDU zaraz po Wieczorynce w Programie 1 Telewizji Polskiej (TVP1), która miała miejsce w latach 80. codziennie o godz. 19:00 do ok. 19:15, a zaraz po niej tuż przed Dziennikiem Telewizyjnym ok. 10 min. poświęcone na przeboje muzyki światowej i polskiej. Drugie wspomnienie to możliwość zaśpiewania wspólnie z Wandą Kwietniewską (elblążanką) co prawda przeboju zespołu Banda i Wanda pt. „Hi-fi Superstar", które miało miejsce w Galerii EL w czerwcu 2016 roku, podczas koncertu z okazji 30-lecia istnienia chóru Cantata, ale przede wszystkim na tym samym koncercie wykonanie super hitu LOMBARDU „Szklana Pogoda", który razem z chórem wykonujemy i mamy w naszym repertuarze cały czas, do dziś...

Piotr Seroczyński Lombard wspomina tak: - Rok 1984, dokładnie 40 lat temu uczyłem się w Technikum Rolniczym w Dobrocinie koło Morąga. Wieczorem w Internacie nie mylić z Internetem, dowiedziałem się z kolegami, że jutro w Morągu koncert gra Lombard, więc na drugi dzień zamiast do szkoły, pojechaliśmy do Morąga, a nuż dostaniemy bilety... Idąc chodnikiem w Morągu z ok. 150 metrów zobaczyliśmy dwie bardzo wyróżniające się osoby idące w naszym kierunku. Byli to Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak. Kolorowe, postawione włosy Ostrowskiej, skóry, ciemne okulary - bardzo ich to wyróżniało w małym Morągu. Postanowiliśmy zagadać, powiedzieliśmy, że idziemy po bilety na ich wieczorny koncert, a oni wtedy dali nam 5 wejściówek i wieczorem super bawiliśmy się na koncercie zespołu Lombard.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl