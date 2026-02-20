Oni wygrali bilety na Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich

28 lutego - 1 marca Elbląg stanie się jednym z najważniejszych punktów na tanecznej mapie Polski. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu jest organizatorem Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, które zgromadzą czołowych zawodników reprezentujących kluby z całego kraju. Zapraszamy na konkurs, w którym można wygrać 3 podwójne bilety na to wydarzenie.

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne bilety na Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich.

Aby je zdobyć napisz, jaki taniec lubisz najbardziej i dlaczego na konkurs@portel.pl (dodaj swój numer telefonu, co ułatwi kontakt). Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. W tytule maila wpisz: taniec.

Na odpowiedzi czekamy do 24 lutego do godz. 14, najpóźniej 25 lutego podamy zwycięzców na naszej stronie oraz szczegóły odbioru biletów.

Podwójne bilety wygrali Jolanta Giers, Małgorzata Karwacka, Ewa Rekść

Bilety do odbioru w kasie Kina Światowid.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl