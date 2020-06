Oni wygrali książki od wydawnictwa Uran

Kilkadziesiąt pięknie wydanym albumów, związanych z Elblągiem i regionem elbląskim, czeka w konkursie dla Czytelników portEl.pl. Nagrody ufundowało wydawnictwo Uran. Co zrobić, by mieć szansę na wygraną?

„Słownik nazw ulic Elbląga”, „Elbląg i elblążanie w fotografii własnej. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte”, „Sztuka elbląska XX wieku”, Elbląg wczoraj, Elbląg dziś”, „Jan Paweł II w Elblągu”, „Legendy i opowieści Elbląga” - to tylko niektóre z tytułów, które w ciągu 20 lat działalności w naszym mieście przygotowało wydawnictwo Uran. Właścicielka wydawnictwa Marzena Bracka-Kondracka systematycznie odkrywa kolejne karty ciekawej historii miasta, prezentując ją w formie albumów wykonanych na papierze bardzo dobrej jakości i z ciekawą oprawą graficzną.

Uran ufundował kilkadziesiąt różnych tytułów na konkurs dla Czytelników portEl.pl. Co zrobić, by mieć szansę na wygraną? Wystarczy wysłać do 31 maja maila (w tytule wpisując uran) na adres konkurs@portel.pl z odpowiedzią na pytanie: „Za co lubię Elbląg?” oraz swoim imieniem i nazwiskiem. Autorzy najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni zestawami albumów. Laureatów może być nawet 10. Uczestników konkursu prosimy o zawarcie w mailu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) na potrzeby konkursu.

Nazwiska laureatów podamy 1 czerwca.

Czytelników informujemy, że publikacje Uran w dobie pandemii są dostępne na stronie internetowej wydawnictwa.

Rozstrzygnięcie konkursu: Na konkurs napłynęło około 100 zgłoszeń, wiele z bardzo ciekawymi odpowiedziami na zadane pytanie. Najciekawsze odpowiedzi naszym zdaniem nadesłali: Sławomir Kapłon, Konrad Kosacz, Agnieszka Zajączkowska, Magdalena Słaby, Ewa Okoń, Małgorzata Lepak, Katarzyna Balińska, Maciej Kulesza, Julia Bielańska, Arkadiusz Borzykowski. Nagrody - komplety książek ufundowane przez Wydawnictwo Uran - czekają na odbiór w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1 c. Ze względu na stan epidemii prosimy przed odbiorem skontaktować się z redakcją pod nr telefonu 55 235 39 76. Gratulujemy!