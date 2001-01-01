Oni wygrali wejściówki na Ogrody Polityki

Od 5 do 7 września potrwa 17. edycja Ogrodów Polityki w Elblągu. Impreza, organizowana przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik Polityka wraca po kilkuletniej przerwie. Dla naszych Czytelników mamy dwie wejściówki na to wydarzenie.

Dla naszych Czytelników mamy dwie podwójne wejściówki na Ogrody Polityki (na wszystkie odpłatne wydarzenia). Otrzymają je autorzy dwóch najlepszych odpowiedzi na pytanie: Dlaczego chcielibyście wziąć udział w tegorocznych Ogrodach Polityki? Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując „Ogrody Polityki”.

Czekamy na odpowiedzi do czwartku (4 września) do godz. 14. Nazwiska laureatów podamy jeszcze tego samego dnia. Odbiór wejściówek w Bibliotece Elbląskiej w piątek, 5 września.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

Aktualizacja z 4 września:

Wejściówki wygrali: Marta Zubacz i Radek Jankowski. Odbiór wejściówek w Bibliotece Elbląskiej.