UWAGA!

----

Quiz z nagrodą. 25 pytań na 25 lat portElu

 Elbląg, Quiz z nagrodą. 25 pytań na 25 lat portElu

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl świętuje w tym roku ćwierćwiecze działalności! Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy sobotni quiz – o portElu i z nagrodą od serwisu NaWynos!

25 lat, 25 pytań, 25 odpowiedzi, wszystkie dotyczą Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl. Dla uczestników sobotniego quizu tego tygodnia mamy tym razem konkurs! Z okazji jubileuszu portElu można wygrać voucher do serwisu NaWynos o wartości 200 zł.

Jak? Otrzyma go autor najciekawszej naszym zdaniem odpowiedzi na pytanie:

 

Dlaczego czytacie Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl?

 

Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując „25 lat”. Do maila należy dołączyć zrzut ekranu z wynikiem wykonanego jubileuszowego quizu (wynik nie ma znaczenia przy wyborze zwycięzcy, ale udział w quizie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie).

Czekamy na odpowiedzi do czwartku (29 stycznia) do godz. 12. Nazwisko laureata podamy najpóźniej 30 stycznia.

 

Przejdź do rozwiązania quizu.

 

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

 

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Konkursy

Zobacz inne quizy portElu

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 