Quiz z nagrodą. 25 pytań na 25 lat portElu

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl świętuje w tym roku ćwierćwiecze działalności! Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy sobotni quiz – o portElu i z nagrodą od serwisu NaWynos!

25 lat, 25 pytań, 25 odpowiedzi, wszystkie dotyczą Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl. Dla uczestników sobotniego quizu tego tygodnia mamy tym razem konkurs! Z okazji jubileuszu portElu można wygrać voucher do serwisu NaWynos o wartości 200 zł.

Jak? Otrzyma go autor najciekawszej naszym zdaniem odpowiedzi na pytanie:

Dlaczego czytacie Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl?

Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując „25 lat”. Do maila należy dołączyć zrzut ekranu z wynikiem wykonanego jubileuszowego quizu (wynik nie ma znaczenia przy wyborze zwycięzcy, ale udział w quizie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie).

Czekamy na odpowiedzi do czwartku (29 stycznia) do godz. 12. Nazwisko laureata podamy najpóźniej 30 stycznia.

Przejdź do rozwiązania quizu.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl