Co możesz wylicytować na WOŚP

Chcesz otworzyć Dni Elbląga z prezydentem? A może zwiedzić parlament i zjeść obiad z senatorem lub poszukać skarbów z miłośnikami historii? Takie między innymi atrakcje czekają na zwycięzców aukcji podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu.

Już tylko godziny dzielą nas od 34. Finału WOŚP. W Elblągu Orkiestra zacznie granie już w sobotę, kiedy to o 8.30 ruszą licytacje podczas parkrun park Modrzewie, a zakończy w niedzielę po godz. 20, kiedy zaplanowano tradycyjne Światełko do Nieba. Szczegółowy program elbląskiego finału WOŚP znajdziecie pod tym linkiem.

Nieodłączną częścią WOŚP do aukcje z fantami na licytacje. W tym roku do elbląskiego sztabu już ponad 250. Co można wylicytować? Na przykład wspólne otwarcie z prezydentem Dni Elbląga w czerwcu 20206 roku (obecna cena ponad 1100 zł) czy też zwiedzanie parlamentu i obiad z senatorem Jerzym Wcisłą (już prawie 700 zł). Można też wylicytować nagrodę MVP Tauron Pucharu Polski, którą przekazała pochodzące z Elbląga siatkarka Aleksandra Szczygłowska (650 zł), voucher na odkrywanie skarbów i zabytków ze Stowarzyszeniem Denar (460 zł obecnie) czy też nadać nazwę drożdżówce, którą produkuje kawiarnia Cafelek (obecna cena 545 zł) lub wybrać się na służbę z elbląskimi strażakami w Pasłęku (360 zł).

Na licytacjach można też wybierać między różnego rodzaju voucherami na zabiegi kosmetyczne, jazdą autami, obrazami, koszulkami, kubkami, kosmetykami i wieloma innymi gadżetami. Wszystkie licytacje znajdziecie tutaj.

My zachęcamy gorąco do licytowania fantów, przekazanych przez portEl,pl

Produkcja i publikacja rolki

Baner promocyjny

Voucher na artykuł promocyjny

Kalendarz Fotka Miesiąca nr 1

Kalendarz Fotka Miesiąca nr 2

Kalendarz Fotka Miesiąca nr 3