Dostał zakaz kierowania i wyrok, stracił audi i 10 tys. zł

 Elbląg, Dostał zakaz kierowania i wyrok, stracił audi i 10 tys. zł
Fot. KMP Elbląg

- 44-latek dostał dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami a także wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszony na 3 lata - czytamy na Facebooku elbląskiej policji. Za co?

44-latek kierował osobowym audi, gdy był pod wpływem alkoholu. Policyjne badanie po zatrzymaniu go do kontroli drogowej przy ul. Pływackiej wykazało blisko 2 promile a mężczyzna miał już jeden zakaz kierowania. Teraz otrzymał drugi, dożywotni. Co więcej, ma zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Sąd orzekł także przepadek pojazdu audi, którym 44-latek kierował. Audi TT o wartości 16 tysięcy złotych przejdzie do Skarbu Państwa.

Sąd dodatkowo zobowiązał mężczyznę do informowania sądu co 6 miesięcy jak przebiega okres próby.

