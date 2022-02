Sprawdź, kto wygrał słodkości na Tłusty Czwartek

Mówią, że w ten dzień kalorie się nie liczą, a my nie zamierzamy się z tym kłócić! Dzień, w którym można sobie pozwolić i najeść się słodkości za wszystkie czasy. Mowa oczywiście o Tłustym Czwartku, z okazji którego wraz z ciastkarnią "U Wołka", przygotowaliśmy konkurs ze słodkimi nagrodami.

W tym roku w Tłusty Czwartek z ciastkarni "U Wołka" pójdzie w świat aż 20 tys. pączków, których bogate wnętrza wypełni nadzienie różane i wieloowocowe. Palce lizać!

Zamówienia można składać pod numerem telefonu 55 234-30-52.

Aby wziąć udział w konkursie, należało odpowiedzieć na pytanie: za co kochasz pączki i ile planujesz ich zjeść w tym roku?

Jak wiadomo, w portElu lubimy wierszyki, dlatego przedstawiamy jedną z nadesłanych odpowiedzi, w rymowanej formie:

Pączek nie ocenia, gdy ósmego zjadam,

wtedy też zrozumie, że luźne spodnie wkładam

Pączek nigdy w życiu nie zrobi przykrości,

chyba, że cukiernik "pożeni" słodkości

Pączek na śniadanie, pączek na obiadek,

nie tylko w czwartek, lecz też w poniedziałek

Pączek w Tłusty Czwartek nie liczy kalorii,

składamy dwa palce więc w symbol Victorii!

No i pączek zawsze wnętrze ma bogate,

u ludzi nierzadko wnętrza są rogate [...]

Słodki upominek wygrywają:

Paulina Jurgielewicz

Martyna Grajek

Agata Kuc

Monika Czajkowska

Marta Domitrz

Aleksandra Antonowicz

Damian Nazarewicz

Angelika Guz

Katarzyna Kucińska

Jacek Tyburski

Gratulujemy wygranej i dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne zgłoszenia w konkursie! Zwycięzców zapraszamy po odbiór pączków do naszej redakcji w czwartek, 24 lutego w godz. 10-16.30. Zapraszamy również do naszego działu KONKURSY, w którym czeka wiele innych nagród do wygrania!

---autopromocja---