Wygraj bilet na koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Jak pożegnać wakacje? Najlepiej z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Kiedy? 30 sierpnia. Gdzie? W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych.

EOK wystąpi pod batutą Francesco Bottigliero – artysty, o którym powiedzieć „człowiek-orkiestra” to za mało. Jako absolwent uniwersytetu w Salerno, zgłębił filozofię od starożytności po dziś, zaś dzięki konserwatorium w Neapolu zapoznał się m.in. z dyrygowaniem chórami. W ramach koncertu Orkiestra zaprezentuje jego autorskie utwory z albumu "Portrais". Wydarzenie odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Termin 30.08.2020, niedziela, 18:00, Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Wykonawcy: Francesco Bottigliero – dyrygent, kompozytor. W programie m.in. autorskie utwory pochodzące z płyty "Portrais".

Dla naszych Czytelników mamy jedno zaproszenie na koncert, ważne dla dwóch osób. Wystarczy napisać na adres konkurs@portel.pl i powiedzieć nam: za co lubicie Elbląską Orkiestrę Kameralną? Na odpowiedzi (w treści maila prosimy wpisać hasło EOK) czekamy do 27 sierpnia do godz. 10.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. [foto]



1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

