 Elbląg, Wygraj bilety na galę Strike King 8

Elbląg będzie gospodarzem ósmej edycji gali Strike King. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 28 marca o godz. 18:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Kibice zobaczą pojedynki w formule kickboxingu w małych rękawicach, która należy dziś do najbardziej widowiskowych odmian sportów uderzanych. Mamy dwa bilety na tę galę, które można wygrać w naszym konkursie.

Dla Czytelników portElu mamy dwa bilety na galę Strike King 8. Aby zdobyć jeden z nich odpowiedz na pytanie: Dlaczego chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Odpowiedź wyślij mailem na konkurs@portel.pl (w tytule maila wpisz "King", a w treści dodaj także swój numer telefonu, co ułatwi kontakt i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu). Dwie najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi odpowiedzi nagrodzimy biletem.

Na odpowiedzi czekamy do 26 marca włącznie, 27 marca przed południem wyłonimy zwycięzców i podamy na naszej stronie szczegóły odbioru biletów.

 

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

