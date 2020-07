Wygraj nagrody Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni

Rozpoczynamy cykl konkursów, w których partnerem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizator Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Co tydzień szansę na wygraną będzie miało 5 osób. Dzisiaj pierwsze pytanie.

Z kim podczas Kongresu Intelektualistów w 1948 roku we Wrocławiu przeprowadził wywiad Leopold Tyrmand? Z Krzysztofem Pendereckim, Pablem Picasso czy Jerzym Waldorffem?

Odpowiedź na pytanie prosimy przesłać na adres konkurs@portel.pl (tytuł maila: ETK) wraz z uzasadnieniem, za co lubię Bażantarnię. Autorów najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy upominkami przekazanymi przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, a będą to książki, płyty, gry i gadżety. Na maile czekamy do 8 lipca. Listę laureatów opublikujemy 9 lipca, a po odbiór nagród zaprosimy do redakcji.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl