Wygraj wejściówki na Festiwal Filmów Familijnych

1-7 grudnia Kino Światowid zaprasza na piątą edycję Festiwalu Filmów Familijnych. Zapraszamy na konkurs, w którym można wygrać trzy potrójne wejściówki na wybrany seans podczas festiwalu.

W programie Festiwalu znalazły się seanse dla różnych grup wiekowych, warsztaty terapeutyczne dla młodzieży oraz kreatywne i integrujące zajęcia dla całych rodzin. Cały program można znaleźć tutaj.

W naszym konkursie można wygrać potrójne wejściówki na wybrany seans festiwalu. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Kto jest Twoją ulubioną postacią w filmach animowanych i dlaczego?

Nagrodzimy trzy najlepsze odpowiedzi.

Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując "familijne". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu".

Na odpowiedzi czekamy do 23 listopada 2025, do godz. 23:59. Uwaga, wejściówki będzie można odebrać osobiście w redakcji przy 1 Maja 1C w dniach 24-28 listopada w godz. 8:30-15:30. Wyniki ogłosimy 24 listopada przed południem.

Regulamin konkursów:

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl