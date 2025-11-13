Będzie świątecznie, rodzinnie i filmowo

1-7 grudnia Kino Światowid zaprasza na piątą edycję Festiwalu Filmów Familijnych. Będzie świąteczne kino, warsztaty i poranki dla najmłodszych w rodzinnym klimacie. W programie Festiwalu znalazły się seanse dla różnych grup wiekowych, warsztaty terapeutyczne dla młodzieży oraz kreatywne i integrujące zajęcia dla całych rodzin.

- W tym roku rozszerzamy festiwal i idziemy w zupełnie innym, nowym kierunku. Skupiamy i otaczamy się głównie filmami europejskimi i kinem polskim, bardzo nowym i świeżym – zapowiada Natalia Piotrowska, kierownik Kina Światowid.

Widzowie będą mogli obejrzeć miedzy innymi filmy nagrodzone na innych festiwalach.

- Na festiwalach polskich, takich jak „Ale Kino”, „Młode Horyzonty”, czy też zagranicznych jak Berlinale - dodaje Natalia Piotrowska.

W 2025 roku obchodzimy 130-lecie kina, które upamiętnia pierwszy pokaz filmowy braci Lumière w Paryżu w 1895 roku. Podczas Festiwalu znajdziemy odniesienia do tego wydarzenia.

- Będziemy świętować pokazem filmu dokumentalnego Bracia Lumière 6 grudnia w sobotę o godzinie 14. To dokument, który jest kompilacją ponad 100 krótkich filmów twórców kinematografu. Narratorem w filmie jest reżyser i dyrektor festiwalu w Cannes Thierry Frémaux – mówi Łukasz Budnik, dyrektor artystyczny festiwalu.

Niebawem na łamach Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl ogłosimy konkurs, w którym do wygarnia będą trzy potrójne wejściówki na wybrany seans Festiwalu.

PROGRAM 5. FESTIWALU FILMÓW FAMILIJNYCH 1- 7 grudnia 2025:

Kategoria 1: film świąteczny

1.12.2025 godz. 18.00 OPOWIEŚĆ ŚWIĄTECZNA, Norwegia 2025, 10 +

2.12.2025 godz. 18.00 PRZEDPREMIERA POWRÓT ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, USA, Niemcy, 2025, 5 +

3.12.2025 godz. 18.00 PRZEDPREMIERA MAGICZNA GWIAZDKA ZWIERZAKÓW, Francja, Niemcy 2024, 4 +

4.12.2025 godz. 18.00 PRZEDPREMIERA MYSZ – MASZ NA ŚWIĘTA, Norwegia 2025, 7 +

5.12.2025 godz. 18.00 MIKOŁAJ I EKIPA Hiszpania, Kanada 2025, 7 +

Kategoria 2: najlepsze z najlepszych

1.12.2025 godz.17.30 POZDROWIENIA Z MARSA, Niemcy 2024, 8 +

2.12.2025 godz. 17.30 PRZEDPREMIERA TODD I SUPER STELLA, Norwegia 2024, 7+

+ spotkanie z reżyserką filmu Mari Monrad Vistven

3.12.2025 godz. 17.30 PRZYPADKIEM NAPISAŁAM KSIĄŻKĘ, Węgry, Holandia 2024, 7+

4.12.2025 godz. 17.30 PRZEDPREMIERA MAŁA AMELIA, Francja 2025 7+

5.12.2025 godz. 17.30 PRZEDPREMIERA CHŁOPIEC NA KRAŃCACH ŚWIATA, Polska, Turcja, Hiszpania 2025 6 +

Kategoria 3: zwierzaki i inne stworzenia

1.12.2025 16:00 PRZEDPREMIERA RUFUS. POTWÓR MORSKI, Norwegia, Belgia, Niemcy 2025, 3 +

2.12.2025 16:00 ZWIERZOGRÓD 2, USA 2025, 6+

3.12.2025 16:00 ZWIERZAKI NA ZAKRĘCIE, Niemcy 2025, 6+

4.12.2025 16:00 NOC W ZOO, Kanada, Belgia, Francja 2024, 10+

5.12.2025 16:00 SUPER PIES I KOT ŁOTR, Kanada 2025, 6 +

6.12.2025 godz. 12.00 ŚWIĘTA Z ASTRID LINDGREN, Norwegia, Szwecja 2023, 5+ 7.12.2025 godz. 12.00 KICIA KOCIA POD CHOINKĘ Polska 2023, 3+

6.12.2025 SOBOTA

12:00 PORANEK PRZYJAZNY SENSORYCZNIE + SPOTKANIE Z ANIMATOREM

ŚWIĘTA Z ASTRID LINDGREN, Norwegia, Szwecja 2023, 5+

14:00 130-LECIE KINA: BRACIA LUMIERE, Francja, 2016

+ otwarte warsztaty HISTORIA KINA

16:00 GALA FESTIWALU + KONCERT ZIMOWY zespołu PROJEKT MUZYKA

7.12.2025 NIEDZIELA

12:00 PORANEK PRZYJAZNY SENSORYCZNIE+ SPOTKANIE Z ANIMATOREM

KICIA KOCIA POD CHOINKĘ, Polska 2023, 3+

godz. 14.00 EKSLUZYWNA PREMIERA: HARRY POTTER I KAMIEŃ FILOZOFICZNY (2001) + SPOTKANIE Z JONASZEM TOŁOPIŁO – POLSKIM „GŁOSEM” HARRY’EGO POTTERA (spotkanie poprowadzi ŁUKASZ BUDNIK)

+ pamiątkowe klimatyczne fotosy

Festiwal Filmów Familijnych EKSTRA:

23.12.2025 godz. 18.00

KEVIN SAM W DOMU + wstęp o spędzaniu czasu przed TV w rodzinnym gronie w okresie świąt

- wejście tzw. „sweterkowe”