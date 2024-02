 Zdecyduj, kto wygra walentynkowy konkurs!

Trzy wyjątkowe pary, trzy niesamowite historie i wielka miłość. To połączyło bohaterów naszego konkursu. Teraz pora na Czytelników: to Wy zdecydujecie, która z sympatycznych par otrzyma główną nagrodę – masaż dla dwojga od Amari SPA. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają od nas vouchery do serwisu NaWynos.

Oni już wygrali los na miłosnej loterii. Ich historie podbiły także nasze serca, dlatego to właśnie trzy wymienione niżej pary znalazły się w finale naszego walentynkowego konkursu.

Zuzanna i Dawid: Planują wspólne życie

- Nasza historia zaczęła się latem 2021 roku. Pracowałem wtedy jako barman w restauracji Akcent we Fromborku, a Zuzka podjęła się tam pracy sezonowej. Pracowaliśmy ciężko każdego dnia, a z pracy wychodziliśmy bardzo późno – napisał do nas pan Dawid. - Brak autobusów nocnych do Braniewa powodował, że odwoziłem Zuzię do domu. Na początku po prostu po koleżeńsku odstawiałem ją pod blok i jechałem do domu. Z dnia na dzień traciliśmy rachubę czasu i zaczęliśmy po nocach jeździć jeszcze nad jezioro, na spacer, posiedzieć sami rozmawiając o najbardziej prozaicznych rzeczach na świecie. Byliśmy w takiej euforii, że zmęczenie w ogóle nie było odczuwalne w tamtym czasie. W ubiegłym roku się zaręczyliśmy i zamieszkaliśmy razem, a teraz jesteśmy w trakcie planowanie dalszego życia wspólnie.

Angelika i Piotr: poznali się dzięki portElowi :)

- Nasza historia miłosna zaczęła się od ogłoszenia zamieszczonego przez mojego obecnego męża na Waszym portalu (portEl.pl). Było to ponad 11 lat temu. O dziwo, to moja obecna teściowa namówiła swojego syna, żeby zamieścił ogłoszenie. Nie chciała, żeby był dalej sam, choć nie miał jeszcze wtedy nawet 22 lat, miał znajomych, przyjaciół i koleżanki – pisze pani Angelika. - Ja również w tamtym czasie zaczęłam odczuwać potrzebę bycia kochaną, bardzo potrzebowałam mieć osobę bliską, której w pełni mogłabym zaufać i z którą byłabym szczęśliwa. To jedno ogłoszenie sprawiło, że tak się stało. Już od pierwszego spotkania w elbląskim "Kaktusie" poczuliśmy, że łączy nas coś więcej i że chcemy być razem. I tak nasza miłość rozwijała się z każdym kolejnym spotkaniem. W 2016 r. wzięliśmy ślub. Owocami naszej miłości jest trójka synów (jeden jeszcze mieszka w brzuszku, jednak na dniach go opuści :). Choć narodziny naszych dzieci wywróciły nasze życie do góry nogami, nadal się kochamy i wspieramy – pisze pani Angelika.

Wioletta i Darek: To jest miłość na bank

- Z Darkiem poznaliśmy się w banku. Ja byłam pracownikiem banku, a on przyszedł jako klient. Bardzo długo rozmawialiśmy o kredycie, potem ubezpieczeniach. Rozmowa się kleiła i zeszliśmy na tematy osobiste, ale wszystko w tematach ubezpieczeniowo- kredytowych. Na drugi dzień Darek przyszedł pod bank z kwiatami i tak pojawiał się przez długi czas. Odbierał mnie z pracy z kwiatami i odprowadzał do samochodu – wspomina pani Wioletta. - Któregoś dnia zaproponował kawę w kawiarni i tak się zaczęło. Zaczęliśmy się spotykać. To było 8 lat temu i jesteśmy ciągle razem.

W nagrodę dotyk orientu

Która z tych historii najbardziej poruszy serca Czytelników? Zapraszamy do głosowania w naszej sondzie, która potrwa do 13 lutego do godz. 14. Udział jest możliwy po zalogowaniu na konto w portElu, które zostało założone przed 9 lutego 2024 roku. Wyniki konkursu ogłosimy w Walentynki.

Para, która zdobędzie najwięcej głosów Czytelników, otrzyma w nagrodę tajski masaż dla dwojga od Amari SPA pod nazwą „Romeo i Julia”. Na Wasze ciała podczas masażu relaksacyjnego działa nie tylko leczniczy dotyk Orientu, ale również regenerujące właściwości olejków, których moc zostaje wmasowana w skórę. Wprowadzą Was w stan błogiego relaksu oraz zadbają o to, abyście mogli wziąć wspólnie głęboki, spokojny oddech, rozluźnić się i wyciszyć w towarzystwie subtelnej muzyki relaksacyjnej. Wasze ciała w wyniku ceremonii staną się cudownie odprężone, a skóra – rozświetlona i jedwabiście gładka.

Vouchery Na Wynos

Para, która w głosowaniu zajmie drugie miejsce, otrzyma voucher do serwisu NaWynos o wartości 100 zł, a trzecie miejsce w konkursie nagrodzimy voucherem do NaWynos o wartości 50 zł. Decyzję, co zjecie, pozostawiamy Wam. Możecie wybrać spośród kilkunastu lokalnych restauracji z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.

