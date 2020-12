5 tysięcy maseczek dla potrzebujących

Areszt Śledczy w Elblągu z OZ w Braniewie wspólnie z Aresztem Śledczym w Gdańsku w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” przekazali 5000 maseczek ochronnych dla instytucji pomocowych oraz gmin.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem instytucji pomocowych na środki ochrony osobistej w walce z COVID-19 nie tylko wzmożono wysiłki związane z produkcją maseczek, ale również jednostki penitencjarne Okręgu Gdańskiego: AŚ w Elblągu i AŚ w Gdańsku nawiązały w tym zakresie współpracę. Ostatecznie przekazały 5 tysięcy maseczek ochronnych dla: Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Elblągu ( w tym Domom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Rangórach i Władysławowie), Oddziału Rejonowego PCK w Elblągu, Oratorium Św. Jana Bosko w Tolkmicku oraz gminie Markusy (w tym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierznie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i seniorom z terenu gminy).

Przekazane środki ochronne zostały uszyte w ramach programów readaptacji społecznej: „Szycie to Życie”, „Na Zdrowie” i „ Zakneblowani :)”. Są to programy profilaktyki, przygotowane przez funkcjonariuszy SW w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym COVID-19. Głównie jednak są to programy pomocowe, w których kładzie się nacisk na wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności społecznej u osadzonych, wspieranie innych, poczucie bycia potrzebnym, oraz empatię - zachowań i uczuć szczególnie ważnych w dobie epidemii, gdzie bezinteresowna pomoc jest bezcenna.

Maseczki ochronne zostały przekazane przez zastępcę dyrektora Okręgowego SW w Gdańsku ppłk Adama Poćwiardowskiego, asystenta społecznego ministra sprawiedliwości Michała Gzowskiego oraz dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Marka Sokoła.