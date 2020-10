Cały kraj w czerwonej strefie, kolejne obostrzenia

Rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia w walce z epidemią koronawirusa. Cały kraj znajdzie się od soboty w strefie czerwonej, ograniczenia w działalności dotkną m.in. gastronomię i sanatoria. Zmienią się zasady działalności szkół i organizowania zgromadzeń. Rząd apeluje do seniorów, by pozostali w domach.

- Niestety sytuacja jest nadal niedobra i dynamiczna. Nasze działania muszą być bardziej zdecydowane. Średnia zachorowań w Europie to około 170 na tysiąc mieszkańców, w Polsce jest to 160 osób. Jeśliby te obostrzenia, które teraz wprowadzamy nie zadziałały, będziemy musieli dokonywać głębszego zamknięcia różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Życie i zdrowie oraz stabilność systemu służby zdrowia jest najważniejsza – mówił dzisiaj na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Przyznał, że wszelkie obostrzenia, które rząd właśnie wprowadza, były konsultowane z zespołem epidemiologów i wirusologów.

Co się zmieni?

1. Od soboty cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej. A to oznacza m.in. zakaz organizacji imprez okolicznościowych i wprowadzenie ograniczeń w liczbie osób w placówkach handlowych (po 5 osób na 1 kasę) oraz podczas uroczystości religijnych (nie więcej niż 1 osoba na 7 m kw.). W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych będzie obowiązywać nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Ponadto obowiązują pozostałe zasady ze strefy żółtej (m.in. zamknięte baseny, siłownie, ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc), które dodatkowo zostaną zaostrzone.

2. Rząd zdecydował, że od poniedziałku uczniowie szkół podstawowych w klasach 4-8 przejdą na nauczanie zdalne. - Wśród młodszych dzieci liczba zakażeń jest trzykrotnie mniejsza niż wśród starszych, dlatego uczniowie do klasy III i w przedszkolach będą mieli zajęcia w trybie stacjonarnym. Taka edukacja jest dla nich bardzo ważna ze względów psychologicznych i efektywności edukacyjnej – mówił premier.

3. Od poniedziałku w godzinach 8-16 dzieci i młodzież do lat 16 nie będą mogły samodzielnie przemieszczać się po ulicach. Muszą być pod opieką osoby dorosłej.

4. Puby, restauracje, kawiarnie nie będą mogły bezpośrednio obsługiwać klientów, a jedynie sprzedawać produkty na wynos. - To są obostrzenia na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia, jeśli sytuacja epidemiologiczna się nie poprawi – dodał premier, zapowiadając dodatkową pomoc dla tej branży.

5. Wprowadzony zostanie zakaz wszelkiej aktywności w grupach liczących powyżej 5 osób. Zakaz nie dotyczy osób, które mieszkają razem lub spotkań w celach zawodowych.

6. Rząd zamyka też sanatoria. Apeluje do osób powyżej 70. roku życia, by pozostały w domach. Zapowiedział uruchomienie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, w który zaangażowani będą żołnierze WOT, harcerze, wolontariusze. Mają pomagać seniorom, którzy nie mają obecnie pomocy rodziny, a takiej pomocy wymagają. W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

- Te obostrzenia są poważne. Liczę na to, że gospodarka będzie pracować na szybszych obrotach nż wiosną. Nie zamykamy zakładów produkcyjnych i usługowych, ale apelujemy, by obowiązywały w nich ścisłe zasady sanitarne, by mogły nadal funkcjonować, by obostrzenia nie były ostrzejsze – mówił premier Morawiecki. - Ograniczajmy, jeśli możemy, liczbę spotkań na zewnątrz, liczbę kontaktów. Maseczki, dezynfekcja, dystans – to powinno być cały czas przestrzegane.