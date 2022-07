Covid na wakacyjnej fali

Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Od piątku rozpoczną się szczepienia czwartą dawką dla najbardziej narażonych na zachorowanie osób – poinformował dzisiaj (21 lipca) na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Ta fala w porównaniu do poprzednich fal, wydaje się, że ma przebieg potwierdzający tezę, że ta dolegliwość zakażeń, zachorowań na covid, jest coraz mniejsza - przyznał dziś Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dziś odnotowano w kraju 2999 zakażeń, skala wzrostu zakażeń z tygodnia na tydzień to ok. 60 proc. Zgodnie z prognozami MZ "szczyt letniej fali" ma przypaść na drugą połowę sierpnia, liczba zakażeń dziennych miałaby wtedy wynosić 8-10 tys. Jak podkreślał Niedzielski, w państwach europejskich, które mają za sobą letnie koronawirusowe przesilenie, nie wprowadzano obostrzeń. Dzieje się tak w związku z tym, że społeczności są już bardziej odporne na przypadki ciężkiego przebiegu COVID-19

- Państwa europejskie (...) prowadzą taką politykę walki z pandemią, której celem jest głównie ochrona osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg covid – mówił minister zdrowia. Chodzi o seniorów i osoby mające problemy zdrowotne. Podobnie ma być w Polsce. W związku z tym od jutra (22 lipca) zostaje wprowadzona możliwość przyjęcia drugiej dawki przypominającej szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia (po 150 dniach od przyjęcia pierwszej dawki przypominającej) i dla osób po 60. roku życia i tych z obniżoną odpornością od 12. roku życia (po 120 dniach od przyjęcia dawki przypominającej). Dodajmy, że pierwszą dawkę przypominającą od jutra będzie można przyjąć już po 90 dniach. E-skierowania na szczepienie mają być dostępne od północy.

W Polsce jest obecnie 1100 hospitalizacji w związku z koronawirusem, w szczycie tej "szóstej fali" rządzący spodziewają się 3 tys. hospitalizacji, ale nie są to zachorowania tak poważne, jak było wcześniej. Minister przyznał, że obecnie liczba testów jest mniejsza niż dawniej, ale hospitalizacji również jest mniej. Zalecał osobom z grup szczególnie narażonych na ciężkie zachorowania zasadę DDM: dezynfekcję, dystans, maseczki.

Dzienne statystyki covidowe przedstawiają się dziś (21 lipca) następująco. 2999 zakażeń (495 to ponowne zakażenia), 6 przypadków śmiertelnych (5 zmarłych miało choroby współistniejące), 1 osoba na kwarantannie, 9455 wykonanych testów. Dodajmy, że w warmińsko-mazurskim odnotowano łącznie 123 zakażenia i przeprowadzono 493 testy.

W Elblągu jest dziś 10 nowych zakażeń i 2 ponowne. W mieście wykonano 30 testów. W powiecie jest jedno nowe zakażenie i 3 ponowne, wykonano 9 testów. Podczas dzisiejszej konferencji mówiono o możliwości zwiększenia liczby zakażeń w okresie jesiennym i możliwościach bezpłatnego testowania u lekarzy rodzinnych.

Mapa z punktami szczepień znajduje się na stronach rządowych.