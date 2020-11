Ile gości na święta? Rząd opublikował rozporządzenie

W tym roku na wigilijną kolację i święta Bożego Narodzenia będzie można zaprosić jedynie pięciu gości - tak wynika z opublikowanego w czwartek (26.11) rządowego rozporządzenia. To potwierdzenie zapowiadanych obostrzeń na czas zbliżających się świąt.

Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie ograniczające do pięciu liczbę osób, które można zaprosić na spotkania, zebrania i zgromadzenia - dotyczy to również tych świątecznych.

"Do 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1. spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2. imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących - czytamy w rozporządzeniu".

To oznacza, że w spotkaniach świątecznych będą mogli uczestniczyć zameldowani pod jednym adresem domownicy (niezależnie od tego, ile jest to osób), a dodatkowo maksymalnie pięć osób spoza danego gospodarstwa.

- To przykre. Czy kogoś z rodziny trzeba wykluczyć z Wigilii? Nasza rodzina jest dość liczna, a kolacja wigilijna jest przygotowywana na co najmniej kilkanaście osób. Jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy w tym roku. Nie wiem też, w jaki sposób ten przepis może być egzekwowany? Czy ktoś będzie sprawdzał, czy zaprosiłam pięć czy sześć osób? Zawsze możemy spotkać się na pasterce, tam limitu pięciu gości nie ma – mówi elblążanka Katarzyna Nowińska,.

- Nie rozumiem tego limitu osób? Przed świętami otwiera się galerie handlowe, gdzie ludzie będą jak zawsze przed Bożym Narodzeniem robili większe zakupy, tłoczyli się przy promocjach, a do domu na święta można zaprosić maksymalnie pięć osób? - mówi elblążanin Mariusz Leszczyński.

Z kolei pani Elżbieta uważa, że należy się trzymać wytycznych rozporządzenia.

- Oczywiście, nikt nie będzie sprawdzał ile osób usiądzie przy naszym wigilijnym stole. To jest po prostu sprawa odpowiedzialności. Nic się wielkiego nie stanie, jak w tym roku święta będą trochę inne. To jest trudny czas i trzeba się z tym pogodzić – mówi mieszkanka Elbląga.

Podczas świąt zmienią się także niektóre zasady związane z handlem. Wprawdzie do 27 grudnia obowiązują tak zwane godziny dla seniorów, jednak 24 grudnia stanowi wyjątek. W tym dniu wszyscy będą mogli zrobić zakupy między godziną 10 a 12. Natomiast sklepy w Wigilię będą otwarte jedynie do godziny 14.