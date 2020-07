Koronawirus: dwa wyzdrowienia, dwa zakażenia w regionie

Służby wojewody warmińsko-mazurskiego poinformowały dziś (25 lipca) o dwóch przypadkach wyzdrowienia z koronawirusa. Chodzi m. in. o starszą kobietę hospitalizowaną w Elblągu. Są też, niestety, nowe zakażenia w województwie.

Drugie wyzdrowienie dotyczy chłopca z powiatu ełckiego, który na leczeniu przebywał w izolacji domowej. Do tej pory na Warmii i Mazurach wyzdrowiały 244 osoby zarażone COVID-19.

Zakażenia dotyczą starszej kobiety z powiatu ełckiego, która przebywa w izolacji domowej i młodego mężczyzny, który jest poddany leczeniu w szpitalu w Giżycku. Od początku pandemii odnotowano w województwie 334 przypadki zakażeń, w tym czasie zmarły dwie osoby

Przypomnijmy, że w ostatni czwartek (23 lipca) potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem wśród gości Hotelu Elbląg. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się wtedy, że zakażeni to dwaj Portugalczycy. Hotel został prewencyjnie zamknięty do 29 lipca, a jego goście i pracownicy zostali obłożeni kwarantanną.

- Część osób zmieniła miejsce odbywania kwarantanny, Hotel Elbląg się mocno opróżnił, kilkanaście osób zostało przeniesionych do Vilaldiego – mówi Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Stąd Hotel Elbląg będzie się zapewne przygotowywał do uruchomienia w najbliższym czasie. Dziś otrzymaliśmy kolejne wyniki ujemne u badanych, do tej pory mamy tylko te trzy zakażenia koronawirusem z czwartku, o których wtedy informowano – podkreśla dyrektor Jarosz. - Osoby objęte kwarantanną, które wyjechały do domu z Elbląga, by tam odbyć kwarantannę, będą jeszcze badane. Mogli oni wracać do domu tylko, jeśli mieli własny, niepubliczny transport, to wszystko było uwzględniane. O wszystkich tych osobach zostały też poinformowane odpowiednie stacje – dodaje. Przypomnijmy, że badania przeprowadzane są siedem dni po kontakcie z osobą zarażoną, wcześniej nie wykażą one ewentualnego zakażenia COVID-19.

Powyżej mowa o trzech osobach, bo tego samego dnia potwierdzono jeszcze jedno zakażenie w Elblągu: w tym przypadku chodzi o młodą kobietę, która przebywa obecnie w izolacji domowej.

W środę (22 lipca) stwierdzono ognisko zachorowań w powiecie iławskim: zakażenie wykryto u 17 osób. - Trzech młodych kobiet, 6 kobiet w wieku średnim, 2 mężczyzn w wieku średnim i dwóch starszych kobiet. Wszyscy przebywają w izolacji domowej - informował wtedy Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego. Była to największa dzienna liczba zachorowań od początku pandemii w regionie.

Według aktualnych danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce jest obecnie 8539 chorych na COVID-19. Wyzdrowiało 32419 osób. Na koronawirusa zmarło w naszym kraju 1664 osób.