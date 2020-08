Koronawirus w Elblągu. Są nowe zakażenia

W środę (19.08) Wamińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki poinformował o nowych przypadkach koronawirusa w Elblągu. W próbkach pobranych od dwóch młodych kobiet, młodego mężczyzny i starszej kobiety testy wykazały obecność COVID-19.

Osoby te nie są hospitalizowane.

- Nie jest to nowe ognisko koronawirusa w Elblągu. Są to osoby, które już były objęte kwarantanną, a teraz otrzymaliśmy wyniki ich testów na COVID-19 - wyjaśnia Marek Jarosz, dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.

Obecnie w Elblągu mamy 22 osoby, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, w powiecie elbląskim jedną osobę. W naszym mieście kwarantanną objętych jest 117 osób, w powiecie elbląskim 37. Łącznie hospitalizowane są trzy osoby.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki poinformował również o jednym przypadku śmiertelnym z powodu COVID-19. Zmarł 44-letni mężczyzna z Działdowa, miał choroby współistniejące. Łącznie od początku pandemii w województwie warmińsko-mazurskim potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusam jest 652, cztery osoby zmarły.

- Niestety, możemy przewidywać, że w Elblągu ilość zakażeń koronawirusem będzie rosła. Wpływ na to będzie miało rażące lekceważenie zasad epidemicznych przez mieszkańców. Widać, że wzrost zakażeń w skali kraju do siedemset i więcej przypadków zakażeń dziennie podziałał na wyobraźnię niektórych osób i zaczęły one ponownie nosić maseczki. Niestety, nie wszyscy i żniwo tego będziemy zbierali niebawem - mówi dyrektor Marek Jarosz.