Koronawirus w elbląskim hotelu

- Wykryto dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Elblągu – potwierdza dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Marek Jarosz. - Chodzi o osoby spoza Elbląga.

Osoby zakażone były gośćmi Hotelu Elbląg. - Do odbycia kwarantanny zostało zakwalifikowanych 40 gości hotelu i kilkunastu jego pracowników. Te osoby, które miały kontakt z zarażonymi poza hotelem, będą przebadane w piątek, badania osób z hotelu zostaną jednak przeprowadzone za tydzień, tzn. siedem dni po kontakcie z osobą zarażoną. Skontaktujemy się także z osobami zameldowanymi w hotelu od 15 lipca. Dysponujemy danymi tych osób, wysłaliśmy już odpowiednie informacje o nich do poszczególnych stacji – mówi dyrektor tłumacząc, że chodzi o osoby, które zakończyły już pobyt w Elblągu. - Nie trzeba się do nas zgłaszać, my dotrzemy do każdego z gości – podkreśla.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, zakażeni to dwaj Portugalczycy. Przedstawiciele Hotelu Elbląg poinformowali nas, że w piątek wydadzą oświadczenie w tej sprawie do mediów.