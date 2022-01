Krótsza kwarantanna i darmowe testy na COVID w aptekach

Darmowe testy na koronawirusa w aptekach, zwiększona liczba łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19, badanie u lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 48 godzin od uzyskania pozytywnego wyniku testu oraz skrócenie kwarantanny - te zmiany zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej (21.01) konferencji prasowej.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił podczas konferencji zmiany dotyczące walki z koronawirusem. - Piąta fala stała się faktem. Różni się ona od poprzednich, ponieważ mamy do czynienia z wirusem omikron, który jest bardziej zakaźny - powiedział premier.

Mateusz Morawieckie zapowiedział m. in. zwiększenie liczby łóżek w szpitalach przeznaczonych dla chorych na COVID-19, a od 27 stycznia darmowe testy antygenowe w każdej aptece. Pracownicy administracji publicznej mają przejść na system pracy zdalnej. Skrócona zostaje do 7 dni kwarantanna. - Tutaj korzystamy z doświadczeń innych krajów. Podobne rozwiązanie wprowadziły Niemcy, Francja, Belgia, Włochy czy Grecja. To zgodne z zaleceniami europejskich agencji - argumentował premier.

W piątek resort zdrowia poinformował o 36 665 nowych zakażeniach koronawirusem oraz o śmierci z powodu COVID-19 248 osób w kraju. W Elblągu mamy 82 nowe zakażenia, 1 mieszkaniec zmarł. W powiecie elbląskim ostatniej doby przybyło 28 nowych zakażeń.