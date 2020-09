Marek Jarosz: To jest wojna

- Jak się okazało byliśmy zorganizowani na czas pokoju. Natomiast przyszło coś, co przerosło oczekiwania wszystkich. To jest wojna, tak mówię od marca – tak o sytuacji związanej z pandemią koronawirusa mówił Marek Jarosz, dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Elblągu na wczorajszym (16 września) posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej.

Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne są na pierwszej linii walki z koronawirusem.

- Zweryfikowałem swoje pojęcie intensywnej pracy, tamto [przed koronawirusem – przyp. red.] to był pikuś. Nie wiem jak to stopniować, ale to [sytuacja dzisiejsza – przyp. red.] nie da się z niczym porównać – półżartem mówił Marek Jarosz.

Pandemia koronawirusa i środki walki z nią nałożyły na Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne dodatkowe obowiązki.

- W tej chwili cierpimy na brak dostatecznych środków na „rzeczówkę”. Dość istotną, stałą pozycją w comiesięcznych wydatkach jest czynsz, jaki płacimy na rzecz miasta, bo gościmy w budynku administrowanym przez ZBK. Poważną sprawą jest korespondencja, której wysyłamy teraz tony. Każda kwarantanna to jest co najmniej jeden list polecony. Przy jednej osobie dodatniej [zakażonej koronawirusem – przy. red.] średnia liczba osób objętych kwarantanną to ok. 30. W przypadku ognisk podam przykład szkoły w Pasłęku, gdzie mieliśmy trzy osoby dodatnie, w kwarantannie przebywało grubo ponad 150 osób. Opłaty pocztowe są dla nas bardzo dotkliwe. No i oczywiście transport. Korzystamy z usług firmy zewnętrznej, stacja nigdy nie miała własnego samochodu. Poza tym koszty materiałów biurowych. Jedna sprawa to jest, jak liczyłem 30 – 40 kartek papieru A4. Jeżeli państwo widzieliby jakąś możliwość wspomożenia nas w jakiejkolwiek formie to przyjmiemy to z otwartymi ramionami – wyjaśniał Marek Jarosz.

Czy sytuację polepszyłoby zatrudnienie dodatkowych osób? Zdaniem Marka Jarosza, nie do końca.

- Trudno mi powiedzieć, czy w tej chwili ruchy kadrowe mogłyby coś tu zmienić. Być może byłoby tak, że ten moment wygaszania epidemii nastąpiłby szybciej niż bylibyśmy w stanie przygotować nowe kadry, które byłyby w stanie samodzielnie wykonywać wszystkie czynności związane z działaniami przeciw epidemiologicznymi – mówił dyrektor elbląskiej PSSE.

W Elblągu od początku pandemii było 69 zakażeń i 61 ozdrowień. W powiecie elbląskim analogicznie 36 zakażonych i 25 wyzdrowień.