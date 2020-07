Orkiestra wyszła do ludzi

Elbląscy kameraliści po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wracają do spotkań „na żywo” z publicznością. Dzisiaj dali mini koncert przy katedrze św. Mikołaja.

Wakacyjne koncerty wpisały się już w kulturowy pejzaż miasta. Dziś (7 lipca) przechodnie wysłuchali około 15-minutowego koncertu z muzyką filmową pod katedrą pw. św. Mikołaja. Elbląska Orkiestra Kameralna zagrała utwory z filmu „Strachy” , „Zapach Kobiety” i „Noce i dnie”.

- Stwierdziliśmy, że skoro nie możemy grać zbyt wielu koncertów, to postanowiliśmy wyjść „na „ulicę”. Wystąpić bez ograniczeń spowodowanych pandemią. Wydaje mi się, że był to bardzo dobry pomysł - uważa Karolina Nowotczyńska, dyrektor EOK. - W sierpniu planujemy podobny występ do dzisiejszego.

A już w czwartek (w Pasłęku) i piątek (w katedrze) kameralistów będziemy mogli podziwiać podczas siódmej edycji festiwalu „Muzyka na Warmii i Żuławach”. Więcej o tym wydarzeniu przeczytasz tutaj.