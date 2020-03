Poselska kontrola na oddziale zakaźnym

Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego Jana Pawła II w Elblągu jest gotowy, by przyjmować pacjentów z koronawirusem - stwierdziła po dzisiejszej (11 marca) kontroli posłanka Lewicy Monika Falej. Podkreśla, że wizyta w szpitalu „nie miała charakteru politycznego, ale jest wyrazem troski o bezpieczeństwo mieszkańców regionu”.

W środę (11 marca) posłanka Lewicy Monika Falej przeprowadziła kontrolę na Oddziale Zakaźnym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. Taką możliwość daje jej ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

- Chciałabym wiedzieć, czy w nadzwyczajnej sytuacji, jaką mamy teraz w kraju, szpital posiada wystarczające środki finansowe, czy zostały przekazane odpowiednie materiały do ochrony kadry medycznej i personelu?- powiedziała nam tuż przed rozpoczęciem kontroli Monika Falej.

Posłanka podkreśliła, że jej wizyta w szpitalu „nie ma charakteru politycznego”.

- Sprawdzamy, jak realizowana jest przyjęta niedawno specustawa (ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa- red.) Jest to sytuacja nadzwyczajna i trzeba w niej poprzeć rząd. Będziemy popierali każde rozwiązanie, które ma służyć mieszkańcom i jednocześnie sprawdzali, czy i jak jest ono realizowane – mówi Monika Falej.

Po godzinnej kontroli posłanka stwierdziła, że „Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu jest przygotowany do aktualnej sytuacji w kraju”.

- Po rozmowie z kadrą i dyrektorem szpitala, uważam, że oddział jest przygotowany na przyjęcie pacjentów z koronawirusem. Przekazano też środki na zakup najpotrzebniejszych urządzeń (621 tysięcy zł). Oczywiście tego sprzętu jest potrzebne więcej, dyrektorzy będą występowali więc o kolejny. Co ważne, szpital jest również przygotowany na to, by mogły w nim rodzić kobiety zarażone koronawirusem. Dla mnie istotne jest, by region był dobrze przygotowany do tej szczególnej sytuacji – mówi posłanka.

Monika Falej podkreśliła, że szpital może liczyć na pomoc z jej strony, jeśli zajdzie taka potrzeba.

O komentarz do kontroli poprosiliśmy Małgorzatę Adamowicz, rzeczniczkę prasową Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

- Czy ta kontrola była potrzebna? Tak, ale przede wszystkim samej pani poseł. Padła deklaracja pomocy dla szpitala, mamy nadzieję, że w razie konieczności będzie aktualna – skomentowała krótko rzeczniczka.

Przypomnijmy, że już 4 marca na Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu wojewoda warmińsko-mazurski nałożył obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

- Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem - informuje Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego.

Wojewoda podjął decyzję o niekierowaniu do Szpitala Miejskiego w Elblągu pacjentów, którzy mieliby trafić na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Neonatologicznym oraz Oddział Chorób Płuc.