Przychodnie zdrowia apelują. Korzystajcie z teleporad (aktualizacja)

- Przychodnie pracują w systemie teleporad, w każdej placówce zwiększono liczbę telefonów. Nie wszyscy pacjenci o tym wiedzą, dlatego prosimy o stworzenie zbiorowego artykułu ze wszystkimi numerami telefonów do przychodni - zadzwonił do nas jeden z pracowników recepcji w przychodni przy ul. Myliusa. Apelujemy do pozostałych przychodni zdrowia o przesyłanie informacji o teleporadach. Umieścimy je w tym artykule.

Pomysł na zbiorcze zestawienie telefonów do przychodni wyszedł od pracowników przychodni Duży Medyk z ul. Myliusa. I od niej zaczynamy naszą listę. Prosimy pozostałe przychodnie o nadsyłanie informacji na adres redakcja@portEl.pl z tematem "przychodnia" w mailu. Prosimy o podanie nazwy, adresu i numerów telefonów do przychodni, podobnie jak to uczyniła przychodnia Duży Medyk. To ułatwi pracę lekarzom i innym osobom zatrudnionym w przychodniach, oszczędzi czas i nerwy elblążanom. Duży Medyk, ul. Myliusa Rejestracja:

55 232 25 65

55 232 25 81

695 591 182 po receptę na leki:

518 924 470 Po wykonaniu telefonu do rejestracji pielęgniarka podaje numer do lekarza lub z nim łączy. Przychodni Medicus 1, ul. Królewiecka 195 55 234 54 64 oraz 571 344 984 (ten numer uruchomiony jest dla pacjentów z powtórką leków) Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "VITA", ul. Bażyńskiego 2 Rejestracja: 55 232 33 00 55 232 98 88 55 234 84 83 697 669 891 697 669 887 Po wykonaniu telefonu do rejestracji pielęgniarka podaje numer do lekarza lub z nim łączy. Leki stałe powtarzamy codziennie od 11.00. Aktualizacja z godz. 15:30: Powtarzają się komentarze, ze nie można się dodzwonić.Pielęgniarki robią, co mogą, ale zwykle rozmowa trwa dłużej niż zwykle, ponieważ pielęgniarki rejestrujące muszą zebrać dokładny wywiad epidemiologiczny zgodnie z wytycznymi, zarejestrować, podać nr lekarza, udzielić innych informacji.Dlatego trudniej się dodzwonić mimo dodatkowych linii telefonicznych.Poza tym zwykle wszyscy chcą załatwić wszystko w godzinach rannych - informuje Tomasz Łuba z przychodni Duży Medyk. - Przy około 300 dzwoniących 90 procent to połączenia w godzinach 7.30-10.00. W następnych godzinach dużo łatwiej się dodzwonić. W godzinach 8.00-18.00 zawsze jest lekarz, który udzieli porady każdemu potrzebującemu pacjentowi. Prosiłbym o zamieszczenie informacji, że przychodnie są czynne w godz 8.00-18.00 i że niekoniecznie trzeba dzwonić w godzinach porannych - dodaje. Czekamy na informacji z kolejnych przychodni

red.