Punkt pobrań na ulicy Żeromskiego będzie czynny dłużej?

Wielu naszych Czytelników zwracało uwagę na zbyt krótkie godziny otwarcia punktu pobrań wymazu na covid przy ul. Żeromskiego. Od lipca jest on czynny od godz.11 do godz.13. Jak nas poinformowała w piątek (11.11) rzeczniczka Szpitala Miejskiego godziny pracy punktu mają zostać przedłużone.

- Zawiozłem żonę do punktu wymazu na covid, który mieści się przy ul. Żeromskiego. Punkt ten od lipca czynny jest od godz.11 do godz. 13. Jeszcze przed jego otwarciem ustawia się długa kolejka. Czy nie można postawić jakiś wiat, namiotów, aby ludzie nie stali w deszczu? Można również przedłużyć godziny jego otwarcia, zakażeń przybywa, więc coraz więcej ludzi będzie korzystało zapewne z tego punktu - mówi pan Tomasz, nasz Czytelnik. To tylko jeden z wielu sygnałów, które na ten temat otrzymaliśmy.

Jak poinformowała nas w piątek Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka Szpitala Miejskiego, godziny pracy punktu pobrań przy ul. Żeromskiego mają zostać przedłużone. - Po potwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużymy pracę punktu poboru wymazu przy ul. Żeromskiego. Będzie on czynny od 17 listopada od godz. 10 do godz. 13 - informuje Małgorzata Adamowicz.

Dziennie ten punkt pobrań obsługuje około 100 osób. W Elblągu funkcjonują dodatkowo dwa punkty pobrań (Diagnostyka i Bruss). - Rozważamy problem zadaszenia. Wcześniej zapewniło nam je wojsko. W obecnej sytuacji musimy szukać innych dostawców namiotów – wyjaśniała nam w środę (9.11) rzeczniczka Szpitala Miejskiego.