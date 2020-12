Rozpoczęły się szczepienia przeciw koronawirusowi

W niedzielę (27.12) o godz. 8.30 w szpitalu MSWiA w Warszawie miało miejsce pierwsze w Polsce szczepienie przeciwko koronawirusowi. Szczepionkę firmy Pfizer podano naczelnej pielęgniarce tego szpitala Alicji Jakubowskiej. W Elblągu szczepienia pracowników placówek medycznych rozpoczną się w poniedziałek.

W niedzielę ruszyły w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. Pierwszą zaszczepioną osobą jest naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie, jako drugi zaszczepiony został dyrektor tej placówki prof. Waldemar Wierzba. W niedzielę w szpitalu MSWiA zaszczepiono łącznie pięć osób z personelu medycznego. Drugi transport szczepionek ma trafić do szpitala 4 stycznia.

Podane szczepionki pochodzą z pierwszej jej dostawy do Polski liczącej 10 tys. dawek. Dotarła ona do kraju w piątek około godz. 22, a następnie została dowieziona do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych. Stąd rozdysponowano ją do szpitali węzłowych. Szczepionka jest rozprowadzana w Unii Europejskiej pod marką "Comirnaty", która, jak wyjaśniają producenci, firmy Pfizer i BioNTech, jest połączeniem nazw COVID-19 i mRNA oraz angielskich słów community (wspólnota) i immunity (odporność) i zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka z SARS-CoV-2, wirusa wywołującego chorobę COVID-19. Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne. W Polsce jako pierwsi mają zostać zaszczepieni pracownicy sektora zdrowia, potem pracownicy domów pomocy społecznej i ich pensjonariusze, osoby starsze i służby mundurowe. Potem szczepieni mają być nauczyciele, a także osoby poniżej sześćdziesiątego roku życia, ale mające choroby współistniejące.

W województwie warmińsko-mazurskim szczepienia medyków rozpoczną się w Szpitalu w Ostródzie w niedzielę o godz. 16. W Elblągu rozpoczną się one rano w poniedziałek w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II, który (podobnie jak Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu) jest na liście tzw. szpitali węzłowych. Zaszczepiona ma zostać część szpitalnego personelu, jako pierwszemu szczepionka zostanie podana dyrektorowi tej placówki Mirosławowi Gorbaczewskiemu.