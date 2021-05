Ruszyły szczepienia w Hali Sportowo - Widowiskowej

Szczepionki przyjechały, można szczepić. Dziś o o godzinie ósmej rozpoczął działalność elbląski Punkt Szczepień Masowych w Hali Sportowo Widowiskowej. Na dziś zapisało się 240 osób. Na bieżący tydzień „hala“ dostała 1300 szczepionek AstraZeneca. Zobacz zdjecia.

Już przed godziną ósmą przed Halą Sportowo - Widowiskową zbierali się pierwsi chętni do zaszczepienia się przeciwko COVID - 19. - Na ten tydzień otrzymaliśmy 1300 szczepionek. Na dziś mamy zapisanych 240 osób - mówi Alina Owczarek, koordynatorka szczepień.

Droga do szczepionki zaczyna się w szatni, gdzie następuje weryfikacja i wypełnienie ankiet na temat stanu zdrowia. Jeżeli ankieta nie zbudza wątpliwości można już usiąść w kolejce do boksu szczepień. Jeżeli wątpliwości są - to najpierw musi je rozwiać lekarz. Bez obaw, lekarz przyjmuje na miejscu, nie trzeba specjalnie się rejestrować, ani umawiać się na teleporady.

Dziś szczepiono w pięciu boksach. - Golnie mamy siedem. W razie potrzeby jesteśmy w stanie uruchomić pozostałe dwa - wyjaśnia Alina Owczarek.

Pierwszą osobą zaszczepioną w elbląskim Punkcie Szczepień Masowych była pani Izabela z Pasłęka. - Wrażenia pozytywne. To moje drugie podejście do szczepienia. Jestem alergikiem i musiałam mieć zaświadczenia od alergologa, ale okazało się ze nie ma przeciwwskazań. Z jednej strony ze względu na alergię wole nie chorować, a z drugiej opiekuję się wnukami i muszę być zdrowa babcia - mówi pani Izabela. Zalogowałam się przez profil zaufany, w Pasłęko nie było wolnych miejsc, to przyjechałam tutaj.

- Trochę stresu było, ale to bezbolesne, nawet nie wiedziałbym, ze coś mi się wbiło w rękę. Teraz czekam 15 minut i od razu jadę do pracy. Najpierw miałem być zaszczepiony w Gdyni, zadzwoniłem w sobotę i bez problemu zmienili mi lokalizacje na Elbląg - dodaje pan Tomasz, jeden z pierwszych zaszczepionych w HSW.

Potem tylko ukłucie (jak twierdzą pacjenci prawie bezbolesne), kwadrans trzeba odczekać, żeby sprawdzić czy nic niepokojącego się u szczepionego nie wydarzy. I można się rozjeść do swoich zajęć.

Punkt Szczepień Masowych w Hali Sportowo - Widowiskowej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18. Zapisać się można w standardowy sposób:

- na bezpłatnej i całodobowej infolinii 989. Do zapisu wystarczy numer PESEL.

- elektronicznie poprzez e-rejestrację na portalu pacjent.gov.pl. W tym przypadku konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

- poprzez kontakt z wybranym puntem szczepień. Mapa dostępnych punktów szczepień jest tutaj.

- poprzez SMS wysłany na nr 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Osoby, które już mają wyznaczony termin szczepienia, a chciałyby zaszczepić się w Hali Sportowo - Widowiskowej muszą zmienić termin szczepienia. Można to zrobić na miejscu, nam dziś udało się zarejestrować za kilka dni.