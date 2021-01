Spada liczba zakażeń i zgonów

W województwie warmińsko-mazurskim w ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnego zgonu z powodu zakażenia koronawirusem. Rekordowo niska była też liczba potwierdzonych przypadków zakażeń - 75.

W weekend statystyki dotyczące epidemii co prawda zawierają o wiele mniej przypadków niż w dni powszednie, ale to pierwszy od kilkunastu tygodni tak wyraźny spadek zakażeń i liczby ofiar śmiertelnych. W całym kraju w ciągu ostatniej doby potwierdzono 2419 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, wyzdrowiało 7401 osób, zmarło - 38, z czego 20 w województwie wielkopolskim. Przeprowadzono też o wiele mniej testów prawie 20 tysięcy (w dni powszednie jest to około 40 tysięcy).

Rekordowo niska jest liczba przypadków zakażeń w województwie warmińsko-mazurskim - 75. W Elblągu było ich tylko 9, w powiecie elbląskim - 4, w braniewskim - 2. To też pierwszy od wielu tygodni dzień, w którym w całym województwie nie stwierdzono zgonów z powodu koronawirusa.

Według oficjalnych danych MZ od początku pandemii w całym kraju koronawirusem zaraziło się prawie 1,5 mln osób, wyzdrowiało ponad 1,2 mln, zmarło 35,4 tys. osób. Zakażonych jest obecnie ok. 204 tysięcy osób.