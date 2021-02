Szczepienie (jeszcze) nie dla wszystkich nauczycieli

Trwają szczepienia nauczycieli realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień. - Były zgłoszenia na szczepienia w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu, póki co one jednak się nie odbędą - poinformował nas Czytelnik. Dlaczego?

- Nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury nie będą jeszcze zaszczepieni, bo w pierwszej kolejności są m. in. przedszkola i szkoły podstawowe - komentuje Edyta Lichacz, dyrektor MDK w Elblągu.

Podkreśla, że w placówce na bieżąco są sprawdzane przepisy i informacje dotyczące możliwości szczepień, dyrekcja konsultowała się też w tej sprawie z kuratorium i Sanepidem.

Więcej na ten temat można dowiedzieć się w serwisie Inforu. "Czy pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, np. młodzieżowych domów kultury są w grupie uprawnionej w obecnej turze do szczepienia" - brzmi jedno z pytań.

- Nie, ale będą uwzględnieni w możliwie jak najszybszym terminie, kiedy ruszą szczepienia kolejnej grupy" - czytamy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji w serwisie samorzad.infor.pl.

Jak informuje strona rządowa, za rejestrację nauczycieli na szczepienia odpowiadają dyrekcje placówek. W Młodzieżowym Domu Kultury już stworzono wstępną listę osób chętnych na szczepienia, chociaż nie nadeszła jeszcze ich kolej. Dlaczego?

Jak wyjaśnia Edyta Lichacz, sprawi to, że gdy tylko nauczyciele placówek takich jak MDK będą mogli być zapisywani na terminy, przejście całej koniecznej procedury będzie mogło przebiec sprawniej. Według dyrektor wynika to także ze specyfiki MDK-ów, w których zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, kadra funkcjonuje inaczej niż w szkole, należy więc szybciej mieć gotową informację o nauczycielach chętnych na szczepienie.

Edyta Lichacz podkreśla, że nauczyciel nie może zapisać się na szczepienie sam, dyrekcje muszą wcześniej przygotować listę chętnych, a po dopuszczeniu do szczepień kolejnych grup czas na przedstawienie listy jest ograniczony. Dyrektor dodaje, że nauczyciele, którzy pracują w innych placówkach, objętych szczepieniami we wcześniejszej fazie programu, zostali poinformowani o możliwości zaszczepienia się wcześniej.

- My nie decydujemy o terminach szczepień - zaznacza dyrektor elbląskiego MDK-u.

Dodaje, że obecna sytuacja związana z pandemią wymaga działania z wyprzedzeniem. - Jesteśmy gotowi do szczepień w najbliższym możliwym terminie - podkreśla Edyta Lichacz.