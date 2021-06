Tak Światowid wygląda po przebudowie

Ponad 2,5 roku trwała przebudowa Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Dzisiaj elbląscy dziennikarze mieli okazję przekonać się, co się tutaj zmieniło. Zobacz zdjęcia.

O nowej, trzeciej już, sali kinowej w CSE Światowid pisaliśmy w poniedziałek. Dzisiaj mieliśmy okazję zajrzeć niemal do każdego zakamarka zmodernizowanej instytucji. Przypomnijmy, że remont trwał ponad 2,5 roku, kosztował prawie 24 miliony złotych, a podczas inwestycji doszło do kilku niespodzianek, jak odkrycie nieistniejących na planach instalacji, wejścia do podziemnego schronu czy wreszcie do zejścia z placu budowy wykonawcy, który wygrał przetarg, a którego zastąpiła jedna z elbląskich firm, dokańczając inwestycję.

- Spór z wykonawcą, który zszedł z placu budowy trwa, jest na etapie sądowym. Naszym celem było skończyć budowę i on został osiągnięty, a reszta należy do prawników obu stron tego sporu – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid.

Spór dotyczy m.in. samej kwestii odstąpienia od umowy, a także związanych z tym rozliczeń między inwestorem i wykonawcą. Kwota sporna, to jak się dowiedzieliśmy, ok. 500 tysięcy złotych.

- Najważniejsze, że przy pomocy elbląskiego wykonawcy, który wszedł na plac budowy i przychylności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znaleźliśmy rozwiązanie na przeprowadzenie całego procesu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych – dodaje dyrektor CSE Światowid. - Zyskaliśmy prawie 1900 m kw. powierzchni, odnowiliśmy wszystkie istniejące wcześniej pomieszczenia, które są już zwentylowane, sklimatyzowane. Obiekt spełnia najwyższe standardy pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Jest w pełni monitorowany, dostępny dla osób niepełnosprawnych. Mamy windę osobowo-towarową, a także trzy platformy, na każdym holu, w tym tę umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym na scenę w dużej sali kinowej.

CSE Światowid po przebudowie przyjmuje już pierwszych gości. Czynna jest nowa studyjna sala kinowa, powstała jedno wspólne miejsce do zarządzania salami kinowymi, a w najbliższą niedzielę chrzest podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca przejdzie zmodernizowana sala widowiskowo-sportowa, która może docelowo pomieścić nawet 800 osób. To limit do osiągnięcia po zniesieniu pandemicznych obostrzeń.

- To optymalna liczba osób, która sprawi, że cena biletu nie będzie za wysoka, a jednocześnie z naszych badań wynikało, że na koncerty, kabarety takie właśnie zainteresowanie jest możliwe – mówi Antoni Czyżyk.

W holu znajduje się nowy bar, z którego można korzystać zarówno od strony sal kinowych, jak i od strony sali widowiskowo-sportowej. CSE Światowid szuka obecnie firmy, która chciałaby bar poprowadzić.

W swoje progi wkrótce mieszkańców zaprosi także Regionalna Pracownia Digitalizacji. Z innego – polsko-rosyjskiego projektu – finansowany jest jeszcze zakup wyposażenia.

- Jest potrzebne, by prezentować naszą pracę nie tylko w sieci, ale także w naszej siedzibie. Powstanie tu 16 stanowisk z laptopami, gdzie będzie można nasze zasoby poznawać, przetwarzać i zagłębiać się kulturowe dziedzictwo, które proponujemy. A także prowadzić zajęcia edukacyjne – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. - Mamy już hologram, będą też stoły multimedialne, rzutniki, a także ekran do projekcji cyfrowych zasobów i specjalna makieta.

Projekt przebudowy CSE Światowid przewiduje również uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości. - Będziemy tu chcieli m.in. organizować cykliczne szkolenia i warsztaty dla wszystkich ,którzy chcą rozpocząć działalność w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych – dodaje Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor CSE Światowid.

W nowo dobudowanej części CSE Światowid powstało również Centrum Aktywności Społecznej, w którego skład wchodzą m.in. pracownia plastyczna dla dzieci, rękodzielnicza, malarska i wiele innych.

- Będziemy tutaj m.in. organizować warsztaty dla dzieci i rodziców, warsztaty związane z arteterapią szczególnie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Urządzamy m.in. salę doświadczania świata do rozwoju poznawczego dzieci – mówi Aleksandra Bednarczuk kierownik Centrum Aktywności Społecznej.

Poszczególne pracownie będą sukcesywnie udostępniane mieszkańcom. A wkrótce wewnątrz budynku i na jego elewacji pojawią się odpowiednie oznaczenia, by łatwiej było trafić do poszczególnych części obiektu. Zostanie też zamontowana zewnętrzna iluminacja.