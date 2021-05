Widzowie mogą już korzystać z trzeciej, nowo wybudowanej sali kinowej w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Dzisiaj – po trwającej 2,5 roku inwestycji - odbiory techniczne po przebudowie przeszedł już zresztą cały obiekt i Światowid sukcesywnie będzie otwierał kolejne pracownie dla mieszkańców. Uroczyste otwarcie nastąpi we wrześniu. Zobacz zdjęcia.

„Światowid od nowa” - to hasło, które przyświeca wszystkim działaniom, jakie obecnie dzieją się w tej instytucji kultury. Ma nowe logo, uruchomiła nową stronę internetową, a przede wszystkim zaprasza mieszkańców do nowych - dobudowanych i przebudowanych - wnętrz. W sumie w CSE Światowid przybyło 1800 m kw. powierzchni – m.in. nowa studyjna sala kinowa wraz z przebudową kinowego holu, powiększona sala widowiskowo-sportowa z trybunami, nowe miejsca dla Regionalnej Pracowni Digitalizacji czy wielu innych pracowni, a całość została dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnych.

- Od piątku zapraszamy widzów do nowo otwartej studyjnej sali kinowej, działa już otwarta galeria, sukcesywnie udostępniamy kolejne pomieszczenia – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid. - 6 czerwca w sali widowiskowo-sportowej odbędą się po raz pierwszy po przebudowie zawody w tańcu sportowym. A 19 czerwca zapraszamy na Puchar Europy w tańcu standardowym i mistrzostwa Polski dzieci.

Studyjna sala kinowa pomieści 76 widzów jest przeznaczona głównie na filmowe zajęcia edukacyjne i będzie nosić imię Stefana Muli, znanego elbląskiego filmowca. Jest wyposażona w najnowszą kinową technologię. - Jesteśmy jedyną salą kinową w północnej Polsce wyposażoną w system audiodeskrypcji. Wybrane filmy dzięki aplikacji audiomovie będą emitowane z dodatkowym opisem i komentarzem dla osób niedowidzących, niewidomych, seniorów. Wystarczy, że zainstalują tę aplikację w swoich telefonach – informuje Natalia Piotrowska, kierownik kina Światowid.

Odnowiony hol kinowy (fot. Anna Dembińska)

Przebudowa CSE Światowid kosztowała 23,7 mln złotych, z czego 12,2 mln to dofinansowanie unijne, ok. 9,3 mln to dofinansowanie z samorządu województwa, a ok. 2,2 mln to środki własne instytucji (w tym z kredytu). Uroczyste otwarcie CSE Światowid po przebudowie ma się odbyć w połowie września. A 30 września właśnie tu jest planowana wojewódzka inauguracja kolejnego sezonu kulturalnego.

Przebudowa czeka wkrótce również sąsiada CSE Światowid, czyli Teatr im. Aleksandra Sewruka. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy, ale jak już informowaliśmy kwoty proponowane przez firmy są wyższe niż wcześniejsze szacunki instytucji.

- Wszystko drożeje: materiały, robocizna. Sejmik przekazał na ostatniej sesji brakujące środki na przebudowę, więc przetarg będzie mógł być rozstrzygnięty i mam nadzieję, że wkrótce ruszą prace. Tym bardziej że przy okazji rozbudowy CSE Światowid wykonano część prac np. przeciwpożarowych, które przysłużą się też teatrowi – zapewnił obecny dzisiaj w Elblągu Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

W środę opublikujemy fotoreportaż z naszego spaceru po całym przebudowanym CSE Światowid.